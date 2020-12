▲美國生技公司莫德納 (Moderna)疫苗三期試驗,有效性高達94.5%。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國食品與藥物管理局(FDA)於美東時間周五(18日),正式批准莫德納疫苗(Moderna)的使用,給予緊急授權。莫德納是繼輝瑞以後,第二個在美國獲得緊急授權的疫苗。

消息出來後,美國總統川普很快也在推特上發文,「恭喜!現在已經可以使用莫德納了!」

Congratulations, the Moderna vaccine is now available!