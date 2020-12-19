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頭痛+乾咳！馬克宏自拍影片曝現況　憂心喊話「病毒會感染每個人」

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▲▼ 法國總統馬克宏。（圖／翻攝自推特／Emmanuel Macron）

▲ 法國總統馬克宏自拍影片說明病情。（圖／翻攝自推特／Emmanuel Macron）

記者蔡儀潔／綜合報導

法國總統府17日證實，總統馬克宏（Emmanuel Macron）確診新冠肺炎，將自我隔離7天。他於當地時間18日下午發出自拍影片，稱自己目前情況良好，但仍有疲勞、頭疼和乾咳的症狀，希望民眾提高警惕，遵守防疫措施。

馬克宏在推特發出自拍影片，稱自己當天仍然有疲勞、頭疼和乾咳的症狀，同時保證會及時向公眾通報自己的病情發展。

馬克宏說，儘管他已經非常小心，遵守了防疫措施並得到了嚴格保護，但仍然感染了新冠病毒，這表明病毒會感染每一個人。

他接著指出，自己確診的當天法國新增確診病例超過1.8萬，疫情重新抬頭，在年底節慶期間，民眾更應提高警惕，遵守防疫措施。

據悉，馬克宏17日確診感染新冠肺炎後，前往巴黎附近的凡爾賽隔離並接受治療，目前包括第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）、法國國民議會議長費朗、政府總理卡斯泰以及多名歐盟機構和歐盟國家領導人正在進行隔離。

值得注意的是，曾經與馬克宏一同出席歐盟峰會的斯洛伐克總理馬托維奇（Igor Matovic），18日確診感染新冠病毒。

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