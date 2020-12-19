《香港人民自由和選擇法案》美參院闖關失敗！　共和黨克魯茲阻擋

▲共和黨參議員克魯茲阻擋香港法案。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓18日專電

美國共和黨籍參議員克魯茲今天以擔憂美國難民門檻降低、中國間諜湧入為由，阻擋目的為港人提供庇護的「香港人民自由和選擇法案」通過參議院，法案幾乎篤定無緣在本屆國會通過。

多位香港泛民派人士近期遭判刑，美國國會積極加速推動立法，希望能趕在本屆國會1月3日屆滿前將相關法案送出國會，遞交總統川普簽署後生效，以立即提供逃離政治迫害的香港人民庇護。

原先最有機會於本屆國會通過的庇護法案為民主黨籍眾議員馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）9月底提出的「香港人民自由和選擇法案」（Hong Kong People's Freedom and Choice Act）。法案本月7日獲眾議院以口頭表決方式無異議通過。

為了延續法案闖關氣勢，民主黨籍參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）17日啟動俗稱「熱線」機制，希望讓法案跳過一般程序，不須在院會經過辯論及表決；他今天則正式在參院院會要求以「一致同意」（unanimous consent）方式通過法案。

不過，共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）提出反對，直指法案不是為了香港制定，而是為了民主黨自己而制定；他並指控民主黨議員試圖利用香港危機，以達成他們長年希望修改美國移民法律的目標。

克魯茲指出，在美國目前移民法律下，香港人本來就有資格成為難民，川普7月也特別增加難民名額，並將其分配給香港。他說，「香港人民自由和選擇法案」恐會大幅降低美國難民門檻，導致連無法舉證有被迫害可信恐懼的人士都能取得難民身分。

他強調：「沒有理由降低這個標準，這麼做可能有遭致中共利用的風險，他們可能會送更多中國間諜到美國。」

根據「香港人民自由和選擇法案」，法案生效後的18個月，美國應依據「移民與國籍法」（Immigration and Nationality Act），認定由於香港特殊暫時情況，致使港人無法安全返回香港。

在此認定下，抵達美國時具香港永久居留身分並為中國公民，且法案生效後一段時間置身美國境內的人士，將被視為符合申請「臨時保護身分」（temporary protected status）。取得這個身分人士將能獲得合法居留與工作許可。

此外，法案將助曾在香港抗爭中擔當「重要角色」的人士，加速難民與庇護申請，例如急救人員、媒體記者，及因參與抗爭行動而於2019年6月9日至2020年6月30日間遭逮捕、起訴、居留或定罪的港人。這些人士的配偶、子女與父母也能享有相同待遇。

克魯茲也質疑，若民主黨真的有心要對中國強硬，就應該以「一致同意」方式通過他的「劇本法案」（SCRIPT Act），讓為了進入中國市場而更改電影內容的美國企業無法取得聯邦政府資金或資源，例如美國娛樂影視公司迪士尼（Disney）。

布魯門塔當場提出反對，致使克魯茲的「劇本法案」連同「香港人民自由和選擇法案」今天雙雙闖關參議院失敗。

布魯門塔事後表示，對今天結果唯一會感到開心的就是中國政府。他說：「我很遺憾今天看到的不是兩黨達成協議，保護那些曾出席參院司法委員會聽證會、冒著生命危險的自由鬥士。但這個議題不會消失，我們會再回來的。」

根據美國國會議事規定，國會任期屆滿前未獲總統簽署生效的法案都將視同作廢，須待下屆國會捲土重來。