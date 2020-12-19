死後堅持交作業1個月！中國留美女車禍亡「還考過測驗」　教授嚇壞

▲女學生車禍身亡逾月，報告繼續交，電郵繼續寄，連final paper都做了。（圖／取自pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

作業只能超前交、準時交，絕不能漏交！美國紐約一名大學女教授日前發文，表示班上一名中國女學生先前因車禍去世後，竟然還持續繳交作業一個月，讓該名教授以外的其他同事都嚇壞了。至於女教授則是心裡有底，她大概知道對方做了什麼，在調查展開後，她對於女學生死去的難過心情也變得相當複雜。

女教授在微博匿名取自同名歌曲，以下「露西」（Lucy）簡稱。Lucy日前在中國社群網站微博貼文，說班上一名中國女學生和她有過電郵往來，對方也經常參與Zoom線上課程，只是沒開視訊鏡頭，但11月中旬時女學生因車禍去世，她得知後難過了很久。

「但是，之後的事情出乎所有人的意料」，Lucy表示正當她為年輕女學生的逝去哀悼時，對方仍持續不斷地交作業，還把小測驗全做了，甚至寄電郵給所有任課老師，「上周一她交了我這門課的final paper。這周交了幾個extra credits。」

Lucy說她一段時間裡真的以為女學生其實沒有去世，但隨時間過去「心裡大概明白是怎麼一回事」。只是其他任課老師全都嚇壞上告到學院院長，如今大學管理層已經知道也很快採取行動，「今天收了一封郵件，要我協助調查，整理一份網課代管網站的名單。」

▲老師原文。（圖／翻攝微博）

意即這段時間裡持續交作業與發信給所有老師的人，其實根本另有其人，也解釋為何對方上課為何不開鏡頭，而網課代管在今年已成為更大的商機，「我才知道疫情這短短幾個月，這種網課代管的產業鏈已經發展得極其完善。」如今已經是一條龍服務，「客戶端」只要將學校網站帳密交給「服務端」，就能保B爭A，「這次事情以後怎麼發展我也不清楚，但我現在心情非常複雜...」

「網課代管」意即找人代寫作業、代電話上課，甚至考試、郵件等等學生份內事務全部外包，而同為華人的Lucy表示，「我有時候會發現，但是有點袒護同胞的心理，不會舉報，只會警告學生。悲哀的這種一般也只有咱們能發現。」