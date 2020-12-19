美台簽科技協定！　國務院：顯示台灣是可信賴夥伴

▲行政院「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。（圖／記者宋良義攝）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓18日專電

美台雙方近日簽署科學協定，為首屆台美經濟繁榮夥伴對話首項具體成果。美國國務院今天表示，協定再次確認台灣為可信賴夥伴，提升雙邊科學技術合作將有助強化美台友誼。

首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」11月20日於美國華府召開，美方主談人、國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿柯拉克（Keith Krach）當時在會中宣布，要與台灣展開科技合作協定諮商。

不到一個月時間，駐美代表蕭美琴與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）本月14日在雙方官員以視訊方式共同見證下，於華府簽署「台美科學及技術合作協定」；此協定為台美經濟對話第一項具體成果。

美國國務院發言人辦公室今天發聲明表示，這項科學協定將強化雙邊合作，促進雙方對廣泛科學與技術議題的共同了解，協定也是建立在首屆台美經濟繁榮夥伴對話成功下的一項重大成果。

國務院指出，美國了解科學與技術合作的重要性，對於美台近幾年透過AIT與駐美代表處成功發展的科學研究合作，美方感到滿意；這項研究合作在雙方對公開、透明、互惠與擇優制競爭等原則的共同承諾下，持續發展茁壯。

國務院強調：「這項協定再次確認台灣是個可信賴夥伴。台灣與（美方）共享這些重要原則，致力提升研究界代表性不足少數族群的地位，並信守對民主自由價值的承諾。」

國務院表示，透過AIT與駐美代表處提升美台在科學研究、技術與創新等領域的合作，將能強化雙邊友誼與理解、深化美台經濟關係、對全球科學與技術知識做出貢獻，並解決全球挑戰。