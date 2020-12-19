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「風飛鯊」成真！巨大洪災後　自家後院驚見「危險掠食者」牛頭鯊

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▲▼鯊魚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一位澳洲東岸的網友，在自家後院拍攝到鯊魚出沒。示意圖，非當事鯊魚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

澳洲東岸受到熱帶氣旋帶來的連日降雨影響，近期在各地造成嚴重水患，甚至有網友就在家裡拍到一條公牛鯊就從後院游過，宛如電影「風飛鯊」的場景，相關的照片Po上臉書後，一度被1400位網友分享，以及上百條的留言討論。

根據太陽報（The Sun）報導，一位叫杜福爾（Timothee Morrison Dufour）的網友在臉書上分享了自己拍到鯊魚的照片，並且註解表示，「又是一個在黃金海岸的瘋狂日子」（Another wild day on the Gold Coast）、「一條游過伯利沃特斯後院的牛頭鯊」。（Bull Shark in the backyard at Burleigh Waters.）

▲▼一位澳洲網友在後院拍攝到牛頭鯊。（圖／翻攝自Timothee Morrison Dufour臉書）

▲澳洲網友在後院拍攝到的牛頭鯊，是相當舉有危險性的鯊魚之一。（圖／翻攝自Timothee Morrison Dufour臉書）

當地媒體推測，鯊魚應該是透過伯利沃特斯（Burleigh Waters）地區的運河進入，因為當地的河岸經歷大雨過後，已經被淹沒。

根據《國家地理》雜誌報導，公牛鯊是相當具有侵略性的一種鯊魚，也是專家公認高度危險性的鯊魚之一，在海中是掠食者的角色，身長可以達到11.5英尺（3.5公尺），經常在淺水區尋找獵物，公牛鯊跟牠的表親大白鯊、虎鯊，是三種最有可能襲擊人類的鯊魚。

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