好心收留失業堂哥！桃園男軍人剛回營…女友被拉到沙發上性侵

▲吳男回營區收假後，女友竟在租屋處內遭堂哥性侵。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名吳姓男子借住軍人堂弟的租屋處，竟趁堂弟收假回營時，在屋內性侵堂弟女友小美（化名）得逞，讓小美內疚到崩潰，最後才向男友坦承一切並報案。案經一、二審均依強制性交罪判吳男3年6月徒刑，上訴最高院今駁回，全案定讞。

判決書指出，吳男2017年6月11日晚間到堂弟及小美的租屋處過夜，當晚堂弟收假回營，屋內僅剩吳男及小美。沒想到，吳男凌晨1時30分爬上床，從後方摟抱小美，不顧對方說「不要」，將其壓制並拖到沙發上性侵得逞。

小美事後非常內疚，傳訊息給朋友訴苦「吳男工作又不穩定…所以他幾乎都來這裡，昨晚他沒回家…他又一直起來說睡不著，然後問我一些奇怪問題，他之後就說可以抱著我睡覺嗎，我說這樣不好吧，他說他睡不著，然後就抱我了，我都沒動，很像木頭，結果他就一直亂摸，我說不要，然後就…硬來」、「好煩，怎麼好愧疚好愧疚，想跟男友講，又講不出口…，感覺養一個野狼在家裡隨時會被欺負的感覺」。

小美男友證稱，女友同年月12日到14日情緒都怪怪的，直到15日一起吃早餐時不斷逼問，女友才哭著說被堂哥性侵，氣得帶女友驗傷報警提告。

▲小美事發後變得非常低落，不知道如何跟男友開口。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



吳男到案坦承有和小美發生關係，但沒有強迫，「我愛撫小美身體、胸部時，小美沒反抗，只是笑著說不行，我進一步要脫她內褲，她有用手拉內褲一下好像要反抗，但沒有很用力」，並強調事後傳訊息道歉，是怕會影響堂弟跟女友之間的關係，但他與小美絕對是合意性交。

一、二審法官認為，小美陳述遭性侵的情節多次，內容大都相符，並無瑕疵可指，且無刻意誇大、明顯矛盾或不合常情之處，若非自身親歷此情，實無法憑空編造整個事件過程、細節，加上小美在偵查及審理中的證詞都依法具結，自應有相當之可信性。

法官指出，小美擔心被吳男攻擊，當下才沒有反抗，並非有意願與吳男發生關係，且小美遭性侵後不知該如何跟男友表達及處理，才會選擇暫時隱忍，屬於人之常情。

二審法官表示，吳男身為小美男友的堂哥，竟利用借住的情況性侵，滿足自己的性慾導致他人心裡創傷，且犯後否認犯行，沒有悔意，因此維持一審判決，依強制性交罪判吳男3年6月徒刑。據《聯合報》報導，吳男不服二審判決，上訴最高院遭駁回，全案定讞。

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