快訊／美國副總統彭斯公開接種「新冠疫苗」：有助建立美國人信心

記者林彥臣／綜合報導

美國副總統彭斯（Mike Pence）透過電視直播，公開接種新冠肺炎疫苗。副總統辦公室日前表示，公開接種是為「增強疫苗在美國人心中的安全性和有效性，為他們建立信心。」

▲美國副總統彭斯（Mike Pence）公開接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

根據《今日美國》（USA TODAY）報導，施打工作由沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）的人員執行，彭斯在接種完疫苗後表示，「我沒有任何感覺，做得很好」。在接種之前，彭斯接受醫護人員的例行提問，被問到「您是否為孕婦，或正在哺育母乳」全場都笑了。

▲ 美國副總統夫人凱倫（Karen Pence）也公開接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



路透社和美聯社等媒體報導，美國總統當選人拜登（Joe Biden）交接團隊官員說，預期拜登最快下週接種疫苗。

拜登昨天表示，美國政府首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）建議他盡快施打。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的疫苗11日獲得食品暨藥物管理局（FDA）緊急授權，美國藥廠莫德納（Moderna）的疫苗預料也會在本週稍晚取得授權。這些疫苗一般都會讓前線醫護率先接種。

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