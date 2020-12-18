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慧眼看天下／川普委屈？ 社群媒體對共和黨有偏見？

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新聞節目中心／綜合報導

曾經歐巴馬靠著社群媒體成功贏得美國總統大位，接棒的川普在2017年也說過，在網路追蹤他的人數，包括推特、IG還有臉書等等加起來，至少有1.25億人這麼多，但即使川普是網路霸主也沒有用，在2020年即將結束的時刻，川普終究還是失去了白宮寶座，按照他的邏輯，是成也社群媒體，敗也社群媒體。《慧眼看天下》第127集，就邀請到共和黨海外黨部亞太區前主席方恩格以及台灣智庫副執行長董思齊先生，與主持人黃寶慧一起討論社群媒體在美國大選期間展現的自律與近期的內容審查。

▲▼方恩格認為川普落選的主因還是在關鍵州的票數拿得不夠多（圖／慧眼看天下）

方恩格：社群媒體對保守派的言論比較積極處理
由於谷歌（Google）旗下的YouTube宣布，從12月9日開始，該平台將屏蔽和刪除包含「指控廣泛存在的舞弊或錯誤改寫了歷史性美國總統大選結果」的內容，理由是，12月8日的美國總統大選「安全港」期限已經過去，他們認為「已經有足夠多的州認證了他們的選舉結果」。而這個舉動讓還在打法律戰的川普團隊很不滿意，本來在美國總統大選期間，川普總統跟社群媒體的口水戰就一直佔據新聞版面，這次川普篤定落選，川粉們更是將矛頭指向社群媒體，一場網路移民潮悄悄展開。是川粉們誤會社群媒體了嗎？一篇英國媒體的報導標題，「美國大選2020：社交媒體真的對美國共和黨有偏見嗎？」點出了這個矛盾。

身為美國共和黨海外黨部亞太區前主席的方恩格表示，自從歐巴馬執政以後，社群媒體對保守派在網路上發表的言論是更積極的處理，有時甚至會加上警語，必要的時候還會採取刪除的措施，這的確都是不爭的事實，但是要把這次川普落選的原因都怪罪到社群媒體上，方恩格也認為太偏頗。事實上，川普這次選得不錯，他之所以落選，還是因為沒有拿下多數關鍵州的票數，儘管他跟拜登之間的普選票差距不大。

另外方恩格也提出一個有趣的觀察，2016年川普第一次投入美國總統大選，推特跟臉書是他當時選舉很重要的助力，靠著這兩個社群媒體的推波助瀾，成功將很多追蹤者變成他的支持者，而這一次他投入美國總統大選，推特跟臉書都對他設下很多限制，使得他選擇轉向YouTube平台發聲，但影音廣告在選舉策略上顯然是少了跟選民互動的熱絡。

▲蘋果預計於今晚發布2020年最後的新品。（圖／路透社）
▲蘋果、谷歌和臉書等巨型科技公司，面臨各國愈趨嚴厲的法規。（圖／路透社）

科技巨擘四處踢鐵板?
儘管美國總統大選已經落幕，社群媒體跟科技巨擘被檢討的聲浪卻方興未艾，澳洲政府今年四月就槓上谷歌（Google）和臉書(Facebook)，表示要立法迫使社群龍頭對使用各家媒體的新聞內容付費，這項全球首例的媒體法案未來能否上路，世界都在看。另外，根據歐盟12月15日公布的草案，亞馬遜、蘋果、臉書、Google等美國科技巨擘，如果想繼續在歐洲營運，就必須改變在歐洲的商業行為，否則最多將面臨全年營業額10%的罰款，甚至被迫拆解。無獨有偶，美國也發生38州聯合指控Google搜尋壟斷，看起來社群龍頭們正面臨前所未有的大檢討聲浪。

這點看在同樣具有律師身分的方恩格眼裡，他認為歐盟的管控實在太嚴格了，開玩笑的表示難怪英國想脫歐，站在美國的角色思考，他覺得市場越開放才是越健康的事，至於市場壟斷這件事，每一次的結論都是討論賠償金額跟調整內部審查方式，實際上來說都是商業考量，所以這個無限輪迴的迴圈，其實很難有確切的定論。

但是面對這次美國總統大選，網路上仇恨言論的漫延，社群媒體也並非全然沒有責任，董思齊認為網路發達，就是為了讓溝通更順暢，讓彼此更了解，進而達到和諧的社會，但是在此之際，網路的言論自由應該更謹慎，而不是總存有「以上只是我個人意見，不負責任」這種心理才對。

▼完整節目內容，將會於12月19日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。慧眼看天下第127集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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