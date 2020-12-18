川普失算了！美死刑犯感染新冠肺炎　有望推遲處決日至拜登任內

▲美國現任總統川普。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普在今年7月重啟死刑，目前已經執行10次處決，尚有3人等候伏法，不過，川普在任內想要處決所有死刑犯的如意算盤，恐怕要有變數了！一名原本被安排在2021年1月15日處決的死刑犯，近日被檢驗出感染新冠肺炎，犯人的律師已經要求推遲處決日期，這將有機會可以逃過死劫。

綜合外媒報導，這名死刑犯在1996年時犯下綁架與謀殺罪，並於2000年遭判死刑，原本被排定是川普任內最後一位被處死的與刑犯，也是任內唯一一位感染新冠肺炎的死刑犯，距拜登就職日只有5天之差。死刑犯的律師指出，已經要求當局推遲處決日期否則將會訴諸法院，尋求法院介入。

Dustin John Higgs is to be executed in 30 days for a crime he did not commit... Here’s the petition, please sign it!https://t.co/aVjCCCTdN9 — Do people actually read this? (@LeafyLoud) December 18, 2020

據報導，若是該名死刑犯的病情迅速惡化，且得到法官的允許，就相當有機會將處決日期推遲，直至曾宣布要推翻川普政府恢復死刑決定的拜登任內，進而逃脫死刑的懲罰。

本站《川普政府24hrs連續處決2死刑犯 牢房內還有3人挫勒等》一文中提及，川普政府睽違17年，在今年7月恢復聯邦死刑，目前還有3位死刑犯位在聯邦死囚牢房，如果川普卸任前完成處決計畫，任內即處決了13人，成為1個多世紀以來實施最多死刑的美國總統。

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