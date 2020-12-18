南韓估明年3月取得新冠疫苗！醫護、老人優先...明年底前完成接種

南韓慶尚南道昌寧郡今年5月底傳出一起駭人聽聞的虐童慘案！年僅9歲女童慘遭繼父以加熱過的平底鍋燙手掌至指紋消失，還被罹患精神疾病的生母用熱熔膠與高溫烙過的鐵塊燙腳掌，甚至遭父母用鐵鍊勒頸鎖在狹窄陽台內，一天只吃一頓飯，全身包括眼角皆是腫塊、嚴重營養不良。