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南韓估明年3月取得新冠疫苗！醫護、老人優先...明年底前完成接種

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▲▼南韓共同民主黨魁李洛淵造訪SK生技，該藥廠代理生產阿斯利康新冠疫苗。（圖／達志影像）

▲南韓共同民主黨魁李洛淵造訪SK生技，該藥廠代理生產阿斯利康新冠疫苗。（圖／達志影像）

文／中央社記者廖禹揚首爾18日專電

韓國政府今天表示，預估2021年1月之前與4家藥廠簽約，2、3月開始導入2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，目標在同年11月前接種完成。

韓國聯合新聞通訊社報導，中央災難安全對策本部今天公開疫苗購買時程規畫，除已簽約完成的英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）外，與美國輝瑞大藥廠（Pfizer）、嬌生集團（Johnson & Johnson）旗下的楊森藥廠（Janssen）預計12月簽約，莫德納（Moderna）則規劃在明年1月簽約完成。

韓國政府透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）與上述4家國際藥廠簽約，預計取得足供4400萬人施打的疫苗，明年2到3月將分批取得，並準備實施接種。

美國總統川普之前簽署行政命令，確保「美國人民優先接種美國疫苗」，輿論憂心可能影響韓國接種計畫。保健福祉部保健產業政策局長林仁澤說，就目前確認結果，藥廠皆表示不會影響對韓國供貨。

韓國政府正與醫療界相關專家討論疫苗接種詳細計畫，目標在2021年11月流行性感冒好發期來臨前接種完成。

至於韓國國內開發疫苗的狀況，林仁澤說，韓國開發進度確實較別國慢，最快可能要2021年底或2022年初才會開發完成。

►580人在家等病床！南韓新冠確診再暴增1062例　80歲老翁隔離4天亡
►簽約了！南韓政府發佈新冠疫苗預購計畫 供4400萬名民眾明年施打

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