北市警辦命案後想買屋！拿死者資料給仲介避買凶宅　一查神巧合

▲中山分局警員因為擔心買到凶宅，擅自把刑事資料傳給房仲而被起訴。（資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市警局中山分局林姓警員，去年看上轄區內某中古屋要出售，但是又怕買到凶宅，竟然把公務上經手的1件在家中病逝案件的死者與家屬個資檔案，傳給房屋仲介，由仲介拿去給家屬確認身分，遭檢舉後仍不覺得自己有錯，台北地檢署調查後，18日依違反《個資法》等罪嫌起訴林姓警員。

檢察官調查，原在中山派出所任職的林姓警員，是在2019年間，看到轄區內有房子要出售，覺得物件條件不錯，有意購買，就這麼剛好，他因為工作關係，經手了1件民眾因病死亡陳屍家中的案子，他看了資料覺得可能和他看上的房子有關，將相關的死者和家屬檔案傳LINE給房仲，要求確認。

房仲收到林警的請託後，也直接把檔案拿給屋主確認，屋主一看竟然真的是自己和家人的個資，氣得到警局檢舉提告，林姓警員立刻被調職，雖然他堅稱自己並不是「無故」洩漏職務上所得秘密，仍被檢察官依法提起公訴。而依照內政部相關函釋，曾有人病逝自然死亡的房子，並非「凶宅」。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

農家子弟苦讀翻身！靠1檔「可轉債」賺千萬 金管會認炒股被打臉

甩開友人撿屍醉女進草叢 「有狀況」賤男挨告拖友下水：他們把風

熱舞社崩潰！噁男偷拍如廁已判刑 影片仍在流傳…1個月賣10萬