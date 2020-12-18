　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爽偷百萬名牌包、珠寶！豪宅保全「找鎖匠開門」　3度闖貴婦家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲豪宅（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲豪宅保全3度闖入一對有錢夫妻住家內行竊，被檢方依加重竊盜罪起訴。（示意圖／免費圖庫Pexels）
記者劉昌松／台北報導

台北一名林姓男子於豪宅擔任保全，今年7月他3度闖入一對有錢夫妻住家內，偷走名牌包們及鑽石珠寶，還將偷來的東西變賣，價值約數百萬元。對此，台北地檢署今依加重竊盜罪起訴林男。

根據檢方調查，林男今年7月間先是跑到有錢夫妻檔家鞋櫃，拿到鑰匙闖入，偷走屋內貴重物品們，再從窗戶離去，此時有錢夫妻檔尚未意識到自家遭闖空門。到了同年8月，林男想再次闖入，發現沒有鑰匙可用時，竟請鎖匠來開門，自稱是住戶拜託他請鎖匠，便成功溜進去，接續拿走名牌包、鑽石珠寶等貴重財物。

直到9月時，有錢夫妻檔才驚覺不對勁，調閱監視器後才知道是林男所為，經通報保全公司，報警處理，全案因此曝光。對此，林男應訊時，坦承是因為欠債，才會當小偷，而偷來的物品變賣後，約還清數十萬債務，不過他也表示，受害夫妻檔提供的損失清單中，有些物品並不是他偷的。

另外鎖匠遭傳喚後表示，是林男請他到住家開鎖，強調自己非共犯；檢方比對貴婦損失清單、林男變賣物品後，今依加重竊盜罪起訴林男。

【更多新聞】

火車色男偷摸女學生腿！正義高三妹跺腳制止…怒曝：之前被他摸過

認識1天就帶回家啪！警衛交友軟體約15歲少女　她「1動作」揭真相

女兒玩爸爸手機！人妻驚見「神秘影片」　對象竟是前女友氣炸

ET快訊
替愛女送晚餐　《型男大主廚》郭主義目睹她後陽台輕生
《型男大主廚》古錐師愛女生前美照曝 　「妳好殘忍」全家痛哭
快訊／《型男大主廚》名廚師　愛女驚傳家中輕生
雪隧BMW火燒車！　車頭全毀濃煙狂竄回堵5公里
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

替愛女送餐！《型男大主廚》郭主義目睹她後陽台輕生…淚喊：為什麼

P+職籃球員捲風暴…領航猿總教練黑歷史曝光！吵架竟當街暴揍女友

魔老闆殘虐5／雇主否認凌虐：合夥麻吉...簽本票是為督促上進

男大生上傳170張各國蘿莉不雅照　美政府盯上通報...檢警抓到人了

爽偷百萬名牌包、珠寶！豪宅保全「找鎖匠開門」　3度闖貴婦家

快訊／《型男大主廚》古錐師愛女「家中輕生」！悲喊：跟我開玩笑

北市警辦命案後想買屋！拿死者資料給仲介避買凶宅　一查神巧合

雪隧火燒車畫面曝！BMW車頭全毀濃煙狂竄　車潮回堵5公里成停車場

快訊／北市信義區民宅竄火舌！超濃黑煙狂冒　警消灌救中

魔老闆殘虐4／被控施暴逼吃屎！友人現聲喊冤 痛批：真的超級衰

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

恐怖瞬間曝光！機車未兩段式左轉　20歲女大生路口與小貨車撞上不治

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

替愛女送餐！《型男大主廚》郭主義目睹她後陽台輕生…淚喊：為什麼

P+職籃球員捲風暴…領航猿總教練黑歷史曝光！吵架竟當街暴揍女友

魔老闆殘虐5／雇主否認凌虐：合夥麻吉...簽本票是為督促上進

男大生上傳170張各國蘿莉不雅照　美政府盯上通報...檢警抓到人了

爽偷百萬名牌包、珠寶！豪宅保全「找鎖匠開門」　3度闖貴婦家

快訊／《型男大主廚》古錐師愛女「家中輕生」！悲喊：跟我開玩笑

北市警辦命案後想買屋！拿死者資料給仲介避買凶宅　一查神巧合

雪隧火燒車畫面曝！BMW車頭全毀濃煙狂竄　車潮回堵5公里成停車場

快訊／北市信義區民宅竄火舌！超濃黑煙狂冒　警消灌救中

魔老闆殘虐4／被控施暴逼吃屎！友人現聲喊冤 痛批：真的超級衰

頂新和德年度文化盛會　文資專家齊聚共探傳統工藝保存與傳承

香濃顆粒太犯規！桃園超低調手作早餐　在地人最愛芋泥丹麥麵包

高雄捷運拚建設發展！首宗橘線O4站聯開案招商說明會　25家企業熱烈參與

冬季更容易長痘痘4大原因！愛吃麻辣鍋、熱奶茶要注意

板橋隱藏版美食！銅板價鵝肉飯超涮嘴　限量版掛爐燒鵝賣完就沒

男星家9點後不准洗澡！護理師妻怨：晚回只能洗重點部位

鬆獅不愛拍照！等媽領包裹也「1號臭臉」抗議　網見亮點全笑噴

嫦娥五號打2次「太空水漂」　精準落差僅500米！

地底傳慘叫聲！土耳其消防員徒手挖出「超美三花貓」　獲救後狂吃

樂天展現誠意賴鴻誠沒理由拒絕　「感謝我這塊玉被發現」

混凝土車迴轉「大截殺」機車炸碎　騎士煞不住衝車底...遭輾斃慘死　

社會熱門新聞

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

即／《型男大主廚》古錐師愛女家中輕生

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

4分35秒當街砸車砍人片曝　他滿身血重傷送醫

年度山難創新高！他們都撐過1個月

外籍男北市府廣場輕生！地上手寫最後遺言

SBL也有！職籃球星不雅片擴大20人受害　60段外流

即／猥褻孩童　男子遭活活打死

獨／北市府前廣場驚傳男子輕生！高懸半空已氣絕

14辣妹包廂露奶　陪酒嗨翻8男客

中橫奇蹟男家屬今送獵人50萬獎金

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

被高中生低估！網點名1科系：年薪破百萬

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

中天女主播錄影玩太瘋！內衣差點滑落

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

即／《型男大主廚》古錐師愛女家中輕生

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

更多

最夯影音

更多
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜
圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面