爽偷百萬名牌包、珠寶！豪宅保全「找鎖匠開門」　3度闖貴婦家

▲豪宅保全3度闖入一對有錢夫妻住家內行竊，被檢方依加重竊盜罪起訴。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北一名林姓男子於豪宅擔任保全，今年7月他3度闖入一對有錢夫妻住家內，偷走名牌包們及鑽石珠寶，還將偷來的東西變賣，價值約數百萬元。對此，台北地檢署今依加重竊盜罪起訴林男。

根據檢方調查，林男今年7月間先是跑到有錢夫妻檔家鞋櫃，拿到鑰匙闖入，偷走屋內貴重物品們，再從窗戶離去，此時有錢夫妻檔尚未意識到自家遭闖空門。到了同年8月，林男想再次闖入，發現沒有鑰匙可用時，竟請鎖匠來開門，自稱是住戶拜託他請鎖匠，便成功溜進去，接續拿走名牌包、鑽石珠寶等貴重財物。

直到9月時，有錢夫妻檔才驚覺不對勁，調閱監視器後才知道是林男所為，經通報保全公司，報警處理，全案因此曝光。對此，林男應訊時，坦承是因為欠債，才會當小偷，而偷來的物品變賣後，約還清數十萬債務，不過他也表示，受害夫妻檔提供的損失清單中，有些物品並不是他偷的。

另外鎖匠遭傳喚後表示，是林男請他到住家開鎖，強調自己非共犯；檢方比對貴婦損失清單、林男變賣物品後，今依加重竊盜罪起訴林男。

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