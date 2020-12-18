麥當勞開首間理髮店！只剪「M字髮型」...預約2小時內秒殺

▲麥當勞在瑞典首都斯德哥爾摩開了全球第一間理髮廳「Golden M Barber Shop」，只剪1990年代曾風靡全球男性的中分「M字頭」。（圖／截自瑞典麥當勞官網）

實習記者陳妙津／綜合報導

速食連鎖店麥當勞（McDonald's）在瑞典首都斯德哥爾摩，開了全球首間理髮廳「Golden M Barber Shop」，只能剪90年代曾引起潮流的中分「M字頭」，因為這種髮型和麥當勞商標「金拱門」神似。消息一出後立刻爆紅，2小時內官網線上預約名額就大爆滿。

美國《福斯新聞網》報導，中分「M字頭」曾是在1990年代風靡全球，曾是不少男星、型男標誌性髮型，包括足球金童貝克漢、影帝李奧納多．狄卡皮歐等名人都曾留過。瑞典麥當勞行銷總監艾克斯坦（Staffan Ekstam）表示，「這不只是為了守護『金拱門』商標，也是為了幫助每個顧客能隨時維持完美的『M字瀏海』」。





▲預約一開立刻被搶光。（圖／截自瑞典麥當勞官網）

為了搭配活動，瑞典麥當勞還推出一段充滿濃濃復古風情的MV包括配樂、字體、模特兒造型或是整體畫風都是90年代特有的味道，甚至推出一款APP，可以測顧客的M字瀏海是否完美到位，若成功識別出「M字頭」的話，就能在當地免費兌換一個大麥克。

除了專屬理髮店，瑞典麥當勞也透過視訊軟體公開一段理髮教學影片，讓每個人都能設計出自己喜歡的「M字頭」髮型。艾克斯坦（Staffan Ekstam）表示，「當發現M字頭又重新開始流行時，我們就必須採取行動，即使現在我們無法像往年一樣到處趴趴走。」