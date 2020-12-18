「地表最醜蘭花」曝光！外表神似蟑螂乾...聞起來卻很香

▲新品種蘭花Gastrodia agnicellus被喻為「地表最醜蘭花」。（圖／路透）

實習記者高琳景／綜合報導

「蘭花」給人的印象通常為高雅、優美，但有一種新品種的蘭花恐怕會打破你的既定印象。英國邱園皇家植物園（Royal Botanic Gardens，Kew）研究人員，在馬達加斯加（Madagascar）發現一款新品種蘭花，由於外表過醜，因此被喻為「地表最醜的蘭花」。

根據《路透》報導，新品種蘭花名為「Gastrodia agnicellus」，由於大部分時間都在陰暗的地方，因此沒有葉子無法行光合作用，只能透過真菌提供營養。該款蘭花是英國皇家植物園及其合作夥伴，在2020年命名的156種植物和真菌物種之一。英國皇家植物園在其年度十大發現名單中說指出，「這種蘭花直徑大約只有11毫米，小小一朵呈現咖啡色的，而且長得相當難看。」

從照片中可見，外表看似枯萎的模樣神似蟑螂乾，完全不像大家印象中蘭花高雅的模樣。研究人員約翰．赫爾曼斯（Johan Hermans）表示，「我必須說，它很不吸引人，看起來是多肉的，裡面是紅色，而外面是棕色的。」赫爾曼斯還提到，研究人員原本以為外表看起來怪異的植物，聞起來可會像腐爛的果肉味，沒想到這款蘭花聞起來卻有「令人愉悅的柑橘、玫瑰味」。