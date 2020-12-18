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繼父生母聯手慘虐2年！9歲妹遭平底鍋燙手骨折逃家...一審僅判6年

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▲▼南韓36歲繼父虐待9歲女童長達2年，一審判處6年徒刑。（圖／達志影像）

▲南韓36歲繼父虐待9歲女童長達2年，一審判處6年徒刑。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓慶尚南道昌寧郡今年5月底傳出一起駭人聽聞的虐童慘案！年僅9歲女童慘遭繼父以加熱過的平底鍋燙手掌至指紋消失，還被罹患精神疾病的生母用熱熔膠與高溫烙過的鐵塊燙腳掌，甚至遭父母用鐵鍊勒頸鎖在狹窄陽台內，一天只吃一頓飯，全身包括眼角皆是腫塊、嚴重營養不良。

今（18）日一審法庭重判繼父6年徒刑、生母則為3年徒刑。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《韓民族新聞》，昌原地方法院密陽支院18日針對該案召開一審法庭宣判，支院長兼法官金鍾秀（김종수）依虐待兒童等罪嫌判處36歲的繼父6年有期徒刑，罹患思覺失調症的29歲生母則減至3年有期徒刑，同時需得接受40小時以上的虐待兒童心理治療課程，且5年以內不得於兒童、青少年相關機構就業。

▲▼南韓9歲女童長期遭繼父虐待，最後大街狂奔求救。（示意圖／CFP）

▲南韓9歲女童長期遭繼父虐待，最後大街狂奔求救。（示意圖／CFP）

被害女童的繼父與生母先前曾否認部分犯行，辯稱記憶模糊，不記得有對女兒做出如此慘無人道的暴行。

法官金鍾秀不接受2人的辯解，他表示，「被害女童的證詞內容相當具體、清晰，身上殘留大片燒燙傷痕跡，不僅頭部曾被強押進灌滿水的浴缸、身體遭鐵鍊綑綁，頭頂出現撕裂傷、腹部出現燒燙傷與瘀傷，且牙齒與骨骼碎裂。父母本該善盡保護子女義務，然而其暴力虐待行為卻造成女童身心靈受損，嚴重的營養失衡與大面積外傷令女童留下難以治癒的創傷後壓力症候群。」

金鍾秀解釋減輕女童生母判刑的理由，「女童的生母成長時家庭環境艱困，因此入住叔叔家，童年時雖有自殘、懷孕的經驗，卻未受到保護，2015年被醫院診斷出罹患思覺失調症，且有被害妄想症，去年誕下么兒後便未曾接受精神科治療，才造成病情惡化、犯下此案。」

▼女童逃離時身著睡衣，進入超商並向路人求救。

據悉，女童從2年前便慘遭父母虐待，今年1月因疫情影響而跟隨繼父、生母從巨濟市搬到昌寧郡，之後未曾到校上課、足不出戶。5月29日晚間6時20分，頭部撕裂傷、手指嚴重燙傷、鮮血直流的女童穿著睡衣和拖鞋在大街狂奔，不僅身體多處瘀青、甚至都是泥土，向路人求救後送醫治療。在此之前，親友、鄰居對女童受虐一事毫不知情。

►平底鍋燙手！9歲女童遭繼父「鐵鍊綑頸」比狗不如...一天吃1頓飯

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