「殭屍裘莉」出獄素顏照曝光！　獲釋坦承照片全用「修圖+化妝」

▲殭屍裘莉照片全靠修圖與化妝。（圖／翻攝自IG, Rokna.net）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗22歲女子塔巴爾（Sahar Tabar）據悉整形高達50次，有著「殭屍裘莉」的稱號，高人氣的她日前則因為褻瀆神明、煽動暴力等罪名被逮捕，日前被判坐牢10年，17日獲准交保出獄後，就跟家人一起受訪時坦承，「這全是靠Photoshop和化妝的。」

塔巴爾過去自稱是美國女演員安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）的粉絲，有傳聞指她至少動刀50次，才將自己整成現在這副模樣。結果也因為如此特立獨而被政府盯上，最後因指控褻瀆神明、煽動暴力、非法獲取財產、汙辱國家的著裝規範等罪名遭逮，日前被判10年有期徒刑。

她17日交保出獄後接受媒體訪問，坦承她所有的照片都是依靠化妝和修圖軟體的，「這全是靠Photoshop和化妝的，我每次發文之前都會用越來越有趣滑稽的方式化妝，我甚至沒有考慮過要模仿裘莉或是卡通人物『地獄新娘』。」

事實上去年7月，塔巴爾就曾貼出她以前的照片，她承認確實接受整形手術，但多數看來不尋常的照片，都是經由化妝或修圖才達成的效果，「這是一種表達你自己的方式，是種藝術，我的粉絲都知道那不是我真的臉。」

►「僵屍版」安潔莉娜裘莉求特赦失敗！ 伊朗少女傳遭判刑10年

►被舉報褻瀆神明、煽動暴力！「喪屍裘莉」遭逮捕 IG秒消失

聽Podcast掌握國際局勢