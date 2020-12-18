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印度無良夫賭輸逼妻子跟贏家嘿咻　妻拒絕遭潑硫酸！

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▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

印度一名男子把老婆當賭注，賭輸後竟然逼妻子跟對方發生性關係。(示意圖／免費圖庫pixabay)

國際中心／綜合報導

印度《論壇報》(The Tribune)15日報導，印度比哈爾邦邦帕格爾布林地區官員表示，一名男子在賭博中賭輸了自己的妻子，之後他強迫妻子跟賭贏的朋友發生性關係，妻子拒絕後，還向她潑硫酸！

報導稱，在發生兩三次性關係後，這名30歲的人妻拒絕再跟對方發生性關係， 卻遭到丈夫潑硫酸，有一說，該名男子是希望「淨化」自己的妻子。

當地警方稱，這名叫哈里詹的男子目前已經被捕，並接受調查。警方說：「這個案件非常敏感，我們立即立案並逮捕了被告。進一步的調查工作正在進行中，如果發現其他被告參與此案，他們也將被逮捕。」

哈里詹供稱自己約在一個半月前輸掉了賭注(自己的妻子)。他履行承諾，把妻子交給贏家一個月。但在發生兩三次性關係後，他的妻子拒絕再跟對方發生性關係。

警方說：「我們正在研究受害者的陳述，並逮捕了被告。他承認在一次賭博中輸掉了妻子，還強迫她跟賭贏的朋友發生性關係。」

由於受害人被燒傷，她的公婆將她囚禁在一處房子內，以掩蓋此一事件，也對她做了初步治療。報導稱，這起事件於13日曝光，當時受害者已逃離公婆的家，來到了自己父親的住所，並說出了自己的悲慘遭遇。她的父母隨後帶她到警局報案。

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