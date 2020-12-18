苗栗砍人案情逆轉！男討「10萬走路工」爆衝突　慘被4惡煞砍成重傷

▲苗栗當街砍人影片曝。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗18日上午發生一起事件，一名謝姓男子疑似與他人發生行車糾紛，當場遭到對方4人持刀砍傷，被緊急送往醫院搶救。事發當時現場還有一名騎士停車查看，但行跡相當可疑，經警方調查後，發現這名騎士與謝男熟識，因謝男與其母親發生金錢糾紛，母親憤而找來4名惡煞與謝男談判，進而演變成殺人未遂案件。

這起事件發生在18日上午7時許，事發當時謝男被砍到手臂、腹部、背部皆有刀傷，且地面、車子也全都是血跡，而經緊急送醫搶救後，暫時沒有生命危險。據了解，謝男疑似與對方有行車糾紛，就慘遭對方砸破玻璃攔車，並持刀砍傷。

監視器畫面事後曝光，只見當時2車爆發激烈爭執，4名惡煞衝下車後就持刀棍不斷朝謝男的車猛砸，而謝男在車上一度想逃離，甚至整台車輛騎上對方車頂，但仍敵不過對方猛攻，當場被砍到重傷。

令人震驚的是，當時路上車輛熙來攘往，4名惡煞卻仍囂張行事，行徑相當誇張。此外，當時還有一名男子向警方自稱是目擊者，但因他涉嫌加入戰局持球棒毆打謝男，行為相當可疑，警方遂進一步調查，才發現該男子其實與謝男熟識。





▲謝男因金錢糾紛，慘被砍成重傷送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方調查發現，這名何姓騎士的母親日前找來謝男幫忙討債，但討債不成，謝男竟反過來向何母索討10萬元走路工，而因何母僅給了5千元想就此了事，沒想到謝男竟不斷騷擾，何母才找來女婿及另外三人想跟謝男談判，沒想到進而演變成殺人未遂案件，目前全案正積極偵辦中。

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

4分35秒當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程 他滿身血重傷送醫

靠喝水熬41天！失蹤男到院對答自如 醫驚喊「不可能」：完全沒營養

人夫做一次3hrs！小三嬌怨：太久腿很痠…正宮見「滿嘴雞味」崩潰