只有4天！華航3集團旅展限時特惠　澎湖「吃美食玩2天」3千元有找

▲華信航空旅展推出多樣優惠遊程。（圖／華信提供）

記者李宜秦／台北報導

2020高雄冬季國際旅展今起至21日共4天在高雄展覽館登場，華航集團三大航空包括中華航空、華信航空、台灣虎航首度攜手參展，是旅展唯三的航空公司，澎湖美食五星遊兩天一夜只要2999元起、花蓮頂級五星遊四天三夜11900元起。民眾若在現場購買華信機票現折200元，買華航國際線機票則可拿好禮。

華航表示，今年以華航的貨運能力為主軸，設計貨櫃造型展位與公益形象牆，展示華航在貨運、企業社會責任、公益活動的照片以及播放「天空國家隊」、公益MV「牽牽手」、「華航60全新GO」與「華航簡介」影片，介紹華航從第一架PBY起飛迄今的演進，紀錄包機任務、運送口罩過程與60周年來投入環境保護與社會公益的成果。

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華航表示，民眾於展期間現場購買華航國際線機票，可額外獲得獨家豐富好禮，包括中華航空貨櫃造型一卡通、中華航空貨櫃紀念提袋、特製貨櫃造型餅乾，限量150份，送完為止。此外，華信航空現場推出環台飛行遊與華信假期旅展現定優惠；台灣虎航則祭出虎禮選花車。

華信航空表示，凡現場購買華信機票享折價200元、購買最熱門「華信環台飛行遊」立即享折價500元，華信目前飛航台北-台東、台北-金門、台北-澎湖、台中-金門、台中-澎湖、台中-花蓮、以及高雄-花蓮、高雄-澎湖等8條國內航線。今年高雄國際旅展期間，也推出多種國內行程優惠。

▲▼旅展現場購買多樣遊程還有其他優惠。（圖／華信提供）

民眾可在旅展選購華信航空多樣遊程，包括環台飛行遊7天6夜遊程，特惠價28,388元，要憑環台飛行護照就可輕鬆搭機遊遍全台、入住最知名五星級酒店，並且安排專車機場接送，旅展現場訂購再折500元。

澎湖美食五星遊2天1夜遊程，每人2,999元起，現場訂購每日前10組加贈限量禮品。高雄-澎湖來回機票3,446元，等於買機票送五星級住宿，旅客可選擇入住福朋喜來登酒店或澎澄飯店。

花蓮頂級五星遊4天3夜遊程，旅展特惠價下殺3.5折，每人11,900元起，現場訂購每日前10組加贈限量禮品。搭華信班機由高雄飛抵花蓮，入住花蓮最夯頂級飯店--瑞穗天合國際觀光酒店、太魯閣晶英酒店一泊二食及翰品酒店一泊一食。

虎航區另一個亮點的虎禮選花車，陳列出台虎電商平台「虎禮選(tigerselect)」中的多種人氣商品，包括首次販售的飛機造型氣球、熱銷長賣款的A320模型飛機、小萌虎造型玩偶，還有超大飛機抱枕、六周年紀念T恤、行李飄帶、帆布袋、吸水杯墊和虎將LINE貼圖紙膠帶組合等多種台灣虎航周邊商品。

只要現場消費滿新台幣500元，即可享88折優惠，並以新台幣109元的超值價格加購飛機造型氣球。旅展期間加入tigerclub會員(不論新舊會員)，向現場工作人員出示會員資料畫面，即可獲贈台灣虎航撲克牌1組，每日數量有限，送完為止。