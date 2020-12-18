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解剖結果出爐！南投男猥褻女童遭私刑打死　檢曝：兩側肋骨全斷光

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記者唐詠絮、陳韻如／南投報導

南投埔里日前一名李姓男子在廁所猥褻女童，而女童家屬氣憤動用私刑，將李男打成重傷，經送醫後不幸宣告不治。檢警18日上午對李男解剖進行相驗，而解剖結果稍早出爐，李男外觀上頭、胸有挫傷，牙齒斷裂，頭皮皮下出血，而解剖後發現兩側肋骨均斷裂，但詳細致死原因仍需待鑑定報告出爐才能判定。

▲▼猥褻女童遭打死，男子今解剖相驗，家屬低調到場。（圖／記者唐詠絮攝）

▲猥褻女童遭打死，男子解剖結果出爐。（圖／記者唐詠絮攝）

回顧案情，事發當時李姓男子跟朋友到KTV歡唱，但酒後卻將女童帶到廁所做出猥褻舉動，因此引發女童家屬不滿，憤而動手毆打李男，導致李男重傷，經送醫後仍宣告不治。

▲▼南投猥褻女童 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲南投猥褻女童關鍵畫面，檢方今對男子進行解剖相驗 。（圖／記者白珈陽翻攝）

檢方18日上午對李男進行解剖相驗，結果稍早出爐，李男外觀部分，受有頭皮及胸部挫傷、牙齒斷裂、頭皮皮下出血等，而解剖後發現李男兩側肋骨均呈現斷裂狀，而至於李男有慢性疾病等症狀，是否為致死原因，檢方則表示仍需待鑑定報告出爐才能判定。此外，事發後檢方也對女童及李男進行DNA採檢，將進一步釐清是否有猥褻犯行。

▲▼南投埔里男猥褻童遭打死，犯案地點曝光 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼南投埔里男猥褻童遭打死，犯案地點曝光 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼南投埔里男猥褻童遭打死，犯案地點曝光 。（圖／記者白珈陽攝）

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