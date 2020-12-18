344名學生遭綁架6天獲救　博科聖地：我們就是主謀

▲奈及利亞齊納州（Katsina）「政府科學中學」400名學生被綁架，當局成功救出344名學生。（圖／路透）

實習記者陳培鈞／綜合報導

奈及利亞卡西納州（Katsina State）11日發生綁架案，多達400名學生被擄走。卡西納州州長馬薩里（Aminu Bello Masari）17日晚間表示，出發救援的安全部隊在贊法拉州（Zamfara state）的森林，成功救出344名學生，目前正在返程途中；極端組織博科聖地（Boko Haram）在15日宣稱犯案。

根據《路透》報導，奈及利亞的安全部隊到達贊法拉州森林時，迅速封鎖該區，並和綁匪對話，要求不要開火，所幸綁匪聽取建議，沒有造成傷亡。馬薩里17日接受國家電視台NTA採訪時表示，我認為我們已經救援了大多數學生，現在他們正在返家途中，周五將會安排身體檢查。但他並未提及學生如何獲救，以及還有多少人失蹤。

得知學生獲救的消息後，退休的衛生工作人員肯卡拉（Shuaibu Kankara）感到無比高興並表示，我現在唯一關心的就是與兒子團聚，非常感謝州長及所有人員做出的努力。奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）則在聲明中提到，希望政府團隊在處理安全問題時，要保持耐心。

博科聖地領導人謝考(Abubakar Shekau)週二透過錄音檔宣稱，他們就是綁架案主謀，並表示，犯案是為了宣揚伊斯蘭教，現今西方採用的教育方式，不被阿拉和先知所允許。但奈及利亞的專家認為，這可能是博科聖地的宣傳手法，目前也沒有證據指出他們就是犯案者。根據國際特赦組織（Amnesty International）統計，在2020年上半年，和博科聖地類似的激進組織就殺死了1,100多人。