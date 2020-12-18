中和超狂小7「驚見氣炸鍋」還附胡椒鹽！當地人曝：昨天才去炸魷魚

▲7-11驚見氣炸鍋。（圖／原PO授權提供，請勿任意翻攝）



記者黃可昀／綜合報導

台灣超商的服務一直讓許多人甘拜下風，繳費、取貨、影印、做咖啡等服務樣樣來，現在甚至連「氣炸鍋」都有提供，實在讓人瞠目結舌！一名女子昨晚到新北中和7-11買東西，意外發現熟食區擺著一台黑色氣炸鍋，旁邊甚至附上胡椒鹽，「是我太俗還是小7全能神話再升級！」

原PO在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」貼出照片，茶葉蛋熱鍋旁擺著一台氣炸鍋，供客人自行使用，旁邊甚至附上一小罐胡椒鹽，下方紙條說明購買鹽酥雞、小肉豆等微波食品，可使用氣炸鍋增添美味度，加熱完成後再灑上胡椒鹽一同享用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲連調味料都準備好了。（圖／原PO授權提供，請勿任意翻攝）



她見到這一幕相當震驚，直呼「台灣小7不是我想的小7！」服務貼心到簡直刷新她眼界，沒想到小小一間超商竟然會砸錢購入氣炸鍋供客人使用，但目前似乎只在新北中和這門市看過，並非每一間7-11都有引進氣炸鍋。

網友也驚訝回應，「以後會直接有餐廳了」、「那罐胡椒鹽可能很快會被A走」、「台北應該比較難吧XD每個趕時間趕的都甚麼樣」、「好酷！氣炸鍋應該門市自費購買的吧」、「中和福祥路那一家，正好昨晚有看到」、「昨天我也有去這家，那裡的店員們很親切幫我氣炸魷魚花，值得大推」、「昨天有去這家小七，店員告訴我只要我們在他們店購買冷凍產品，他們就可以幫我們現場氣炸。」