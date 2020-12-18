　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中和超狂小7「驚見氣炸鍋」還附胡椒鹽！當地人曝：昨天才去炸魷魚

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼7-11驚見氣炸鍋。（圖／原PO授權提供，請勿任意翻攝）

▲7-11驚見氣炸鍋。（圖／原PO授權提供，請勿任意翻攝）

記者黃可昀／綜合報導

台灣超商的服務一直讓許多人甘拜下風，繳費、取貨、影印、做咖啡等服務樣樣來，現在甚至連「氣炸鍋」都有提供，實在讓人瞠目結舌！一名女子昨晚到新北中和7-11買東西，意外發現熟食區擺著一台黑色氣炸鍋，旁邊甚至附上胡椒鹽，「是我太俗還是小7全能神話再升級！」

原PO在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」貼出照片，茶葉蛋熱鍋旁擺著一台氣炸鍋，供客人自行使用，旁邊甚至附上一小罐胡椒鹽，下方紙條說明購買鹽酥雞、小肉豆等微波食品，可使用氣炸鍋增添美味度，加熱完成後再灑上胡椒鹽一同享用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼7-11驚見氣炸鍋。（圖／原PO授權提供，請勿任意翻攝）

▲連調味料都準備好了。（圖／原PO授權提供，請勿任意翻攝）

她見到這一幕相當震驚，直呼「台灣小7不是我想的小7！」服務貼心到簡直刷新她眼界，沒想到小小一間超商竟然會砸錢購入氣炸鍋供客人使用，但目前似乎只在新北中和這門市看過，並非每一間7-11都有引進氣炸鍋。

網友也驚訝回應，「以後會直接有餐廳了」、「那罐胡椒鹽可能很快會被A走」、「台北應該比較難吧XD每個趕時間趕的都甚麼樣」、「好酷！氣炸鍋應該門市自費購買的吧」、「中和福祥路那一家，正好昨晚有看到」、「昨天我也有去這家，那裡的店員們很親切幫我氣炸魷魚花，值得大推」、「昨天有去這家小七，店員告訴我只要我們在他們店購買冷凍產品，他們就可以幫我們現場氣炸。」

ET快訊
慎入！母獅獵食誤入水牛群遭「踩踏凌辱」　屍體還被拋飛
SBL也有！職籃球星不雅片擴大20人受害　60段影片外流
北上參加同學婚禮　女友「堅持包1萬2000」原因傻眼
明年也能用！全台5大旅遊補助攻略　最高6000
解剖結果出爐！　南投男猥褻女童慘遭私刑打死
2歲蔡桃貴「睡前拿手機」突脫口7字　二伯驚：身教真的重要
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／境外移入+2、俄舞團員今全離台　指揮中心最新說明

只有4天！華航3集團旅展限時特惠　澎湖「吃美食玩2天」3千元有找

2021年7次連假怎麼休一張圖秒懂！最長「請2天爽休11天」　

年領1.6萬美元！教育部公告留學獎學金甄試簡章　250名額明年申辦

北上參加同學婚禮！女友「堅持包1萬2000」原因傻眼　網全笑了

中和超狂小7「驚見氣炸鍋」還附胡椒鹽！當地人曝：昨天才去炸魷魚

不讓身障媽來學校！他「遲了29年的道歉」惹鼻酸：當時怕被嘲笑

樹林高中爆集體作弊！20學生LINE群名「慶生會」傳送英文答案

臨終心願！嘉義護理師器捐遺愛人間：讓別人透過我的眼睛看見世界

見到陽光驚呆了！宜蘭人「洗版放晴照」感動哭：天上圓圓的是什麼

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

恐怖瞬間曝光！機車未兩段式左轉　20歲女大生路口與小貨車撞上不治

LIVE／境外移入+2、俄舞團員今全離台　指揮中心最新說明

只有4天！華航3集團旅展限時特惠　澎湖「吃美食玩2天」3千元有找

2021年7次連假怎麼休一張圖秒懂！最長「請2天爽休11天」　

年領1.6萬美元！教育部公告留學獎學金甄試簡章　250名額明年申辦

北上參加同學婚禮！女友「堅持包1萬2000」原因傻眼　網全笑了

中和超狂小7「驚見氣炸鍋」還附胡椒鹽！當地人曝：昨天才去炸魷魚

不讓身障媽來學校！他「遲了29年的道歉」惹鼻酸：當時怕被嘲笑

樹林高中爆集體作弊！20學生LINE群名「慶生會」傳送英文答案

臨終心願！嘉義護理師器捐遺愛人間：讓別人透過我的眼睛看見世界

見到陽光驚呆了！宜蘭人「洗版放晴照」感動哭：天上圓圓的是什麼

COACH驚喜帶來「普普風米奇」聯名　米奇耳朵口金包、托特袋巨可愛！

林志玲喊「小天使趕快來報名」拼當媽　變身隔離專家當廚娘

魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌　耳朵打爛變形

「氣墊粉餅始祖」IOPE宣布年底撤台 　網嘆：以後只能找代購

混血職籃球星網愛遭恐嚇　偷拍雪球越滾越大...律師曝偷拍下場！

環南市場「下雪」　攤商誤觸警報泡沫狂噴堆小腿高

翁達瑞／台灣人恐懼美豬　來自對美國養豬業的不熟悉

LIVE／境外移入+2、俄舞團員今全離台　指揮中心最新說明

傳拜登將指派迪士尼董事長任駐華大使　遭美媒痛批：向中國低頭！

中國「純電動公車」賣到日本　比亞迪K8下月交付

生活熱門新聞

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

徵剪片只匯20元！男逼求分期看傻千人

更大雨炸4天！跨年恐冷氣團急凍

俄舞團全員情緒低落：想快離開台北

20歲嫩妹私處長膿包！醫生看診被噴滿身

2021燈會禁車令　網灌爆林智堅fb

今晨12.2℃新低溫　北台晚起再濕4天

北上參加同學婚禮！女友「堅持包12000」原因傻眼

foodpanda期許2021實踐免廢生活

今晨12.7℃平入冬最低溫　強風、大雨特報齊發

廣東路熊電　17日起限時回歸2天

耶誕城驚見「蘑菇大爆射」！網羞：原來樹是公的

擊垮Pornhub「紐時記者」　下一步盯XVideos

更多熱門

相關新聞

蘇巧慧：三倍券買氣炸鍋　蘇貞昌用我妹的

蘇巧慧：三倍券買氣炸鍋　蘇貞昌用我妹的

行政院長蘇貞昌13日拿女兒的三倍券買漫書送給孫女，意外掀起「打統編」風暴。蘇貞昌的女兒、民進黨立委蘇巧慧幾天前曾在臉書PO圖證明自己花掉三倍券，她14日也公開解釋，父親買漫畫給孫女是拿妹妹的三倍券。

「氣炸鍋」油煙濃度暴增1525倍…譚敦慈授2招改善

「氣炸鍋」油煙濃度暴增1525倍…譚敦慈授2招改善

用氣炸鍋「少一動作」油煙濃度飆千倍

用氣炸鍋「少一動作」油煙濃度飆千倍

套房使用氣炸鍋「堪比油鍋煎香腸」

套房使用氣炸鍋「堪比油鍋煎香腸」

特福「胖福氣炸鍋」現買省5千元

特福「胖福氣炸鍋」現買省5千元

關鍵字：

氣炸鍋胡椒鹽

讀者迴響

熱門新聞

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

被高中生低估！網點名1科系：年薪破百萬

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

中天女主播錄影玩太瘋！內衣差點滑落

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

面膜短褲女霸王車佔停5天！里長氣炸

更多

最夯影音

更多
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜
新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面