27歲女子擁「O罩杯豪乳」！「乳暈比手掌大」...每月還在增長

▲女子擁有人人稱羨的豪乳，但她卻為此罹患憂鬱症。（示意圖／取自librestock）

實習記者高琳景／綜合報導

美國德州一名女子擁有34O罩杯的超大豪乳，這對有些女生來說是夢寐以求的事，但對她來說卻是一場噩夢，不僅造成生活上的困擾，甚至因為別人異樣的眼光讓她罹患憂鬱症，而且她的胸部至今都還在增長，已經往P罩杯邁進，導致乳暈已經比手掌還要大。

根據《太陽報》報導，27歲的凱拉．羅梅若（Kayla Romero）提到，在12歲時媽媽買了運動內衣給她穿後卻發現，短短一周內，她的胸部開始快速增長，使得原本的內衣已經穿不下，必須購買新的「加大」尺寸，甚至在短短3個月內，她的胸部已經長到D奶，自始之後，她的胸部每個月就會不斷增長。

▲羅梅洛說她的乳暈都已經比手掌大了。（圖／翻攝自uk.gofundme.com）

羅梅若表示，最讓她印象深刻的是，在學校上體育課時，其中一名同學開始嘲笑她的胸部，並用骯髒的字眼對她言語霸凌，甚至還有人會用唱歌的方式來嘲笑她，從那時開始，她成了全校的笑柄，最讓她無法理解的是，「為什麼我會跟其他女生不同，沒有人在12歲時就有D奶。」

不僅如此，羅梅若提到，身高僅有5英呎（約152.4公分）的她，因為胸部的關係無法做許多事，像是在家四處打掃、游泳、跑步或是基本的綁鞋帶，她都無法做到，有時胸部還會流血讓她無法工作，更因胸部經常擠壓到皮膚無法透氣，造成濕疹的狀況發生。

由於胸部的關係，讓羅梅若經常遭受異樣的眼光引發憂鬱症等疾病，進而無法工作。近日她在募資網站（fundraising page）上募款，希望民眾能幫她集資15000美元（約新台幣42.2萬元）來進行「縮胸手術」。