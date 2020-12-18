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2020「最沉重」名單曝光…各國染疫名人一次看！　病毒面前皆平等

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▲▼2020確診新冠肺炎名人。（圖／達志影像／美聯社）

▲2020年許多名人都確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎在2020年席捲全球，截至目前共有近7500萬人確診，死亡數高達116萬人，就連備受保護的各國領導人也無法躲過病毒威脅，除了美國總統川普外，法國總統馬克宏也在17日確診，目前光是國家元首感染人數就至少超過10人，其餘政要、體育、娛樂與社會名人的確診名單更多不勝數。

▲▼川普確診後，獨自工作，臉色憔悴。（圖／路透社）

▲川普確診後獨自工作。（圖／路透社）

綜合BBC和《新浪網》報導，目前確診新冠肺炎的國家領導人有法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、美國總統川普（Donald Trump）、英國首相強生（Boris Johnson）、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）、加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）、烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)、俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）。

還有全球首位確診的國家元首摩納哥親王阿爾貝二世（Albert II）、阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）、白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）、宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）與瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）等。

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同樣染疫的各國政要則有英國王儲查爾斯（Prince Charles）、伊朗副總統艾伯特卡（Masoumeh Ebtekar）、義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）、英國脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）與瑞典菲利普王子（Prince Carl Philip）夫婦等。

▲羅伯派汀森確定是新一任蝙蝠俠。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯派汀森也曾確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

這堪稱2020年最沉重的一份名單，也少不了演藝界、體育界和其他社會名人。演藝圈確診明星包含好萊塢明星巨石強森（Dwayne Johnson）、羅伯派汀森（Robert Pattinson）、湯姆漢克斯（Tom Hanks）夫婦、伊德瑞斯艾爾巴（Idris Elba）、主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）、休葛蘭（Hugh Grant）、歌手Pink等。

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日韓演藝圈更是一波波爆發，除了日本搞笑藝人志村健病逝，更有多位當紅明星確診，包含廣瀨鈴、中川大志、橫濱流星、搞笑藝人石田純一與知名編劇宮藤官九郎等。確診韓國偶像則有女歌手金請夏、TWICE成員SANA、男團UP10TION與女團EVERGLOW等多名成員。

▲TWICE全員檢測結果為陰性。（圖／翻攝TWICE IG）

▲TWICE成員SANA確診新冠肺炎。（圖／翻攝TWICE IG）

身體健康狀況理論上較好的運動員，同樣躲不過新冠病毒的攻擊，包含足球明星內馬爾（Neymar）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）、NBA籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）和汀維迪（Spencer Dinwiddie），爵士戈貝爾（Rudy Gobert）和米契爾（Donovan Mitchell）、快艇隊射手薛米特（Landry Shamet）和、活塞隊大前鋒伍德（Christian Wood）等。

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BBC評論指出，在疫情肆虐的同時，所有人在病毒面前都是平等的，儘管後續所獲得的醫療資源不同，但若是不謹慎防疫，每個人都有可能染疫。根據約翰霍普金斯大學數據統計，截至目前全球確診數達7492萬1288例，死亡數高達166萬1789，而這些也只是有被篩檢確認的名單而已，真正的數字恐遠高過此。

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