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不讓身障媽來學校！他「遲了29年的道歉」惹鼻酸：當時怕被嘲笑

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▲▼小時候埋怨媽媽行動不便。（圖／劉男授權提供）

▲小時候埋怨媽媽行動不便。（圖／劉男授權提供）

記者黃可昀／綜合報導

華人社會的含蓄內斂文化，讓我們不習慣開口向家人說愛，但其實勇於表達情感才不會留下遺憾。一名35歲的劉姓男子日前在臉書PO了一篇文，引發許多網友共鳴，他從小就抱怨媽媽行動不便，無法像其他家長一樣陪孩子玩，「而媽媽對我的生氣和無理（取鬧）總是低頭不語」，如今他長大成人，才明白媽媽的辛酸與為難，但始終不敢開口表達愛。

劉男在臉書社團「爆怨公社」表示，由於媽媽行動不便，到哪都必須拄著拐杖，「甚至連拖著媽媽的手也不可能...為此小時候我經常當著媽媽面前生她的氣」，甚至不希望媽媽到學校接他，因為怕被同儕看見而被嘲笑，多次對媽媽發脾氣、責怪，而對方總是默默承受這些情緒，即便內心受傷又無力。

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▲ 親子,兒童,嬰兒,遊樂園,遊樂設施,娃娃車,家長小孩互動,餵奶,換尿布（圖／記者姜國輝攝）

▲原PO小時候不懂事，責怪媽媽無法陪他玩。（示意圖／記者姜國輝攝）

他向《ETtoday新聞雲》透露，媽媽罹患先天小兒麻痺症，自他有記憶以來，大約6歲就開始常和媽媽鬧脾氣，因為對方生理上的限制無法陪他一起奔跑、玩耍，加上爸爸從小就不在身邊，少了父母陪著他到處遊玩，令他總是埋怨媽媽。如今29年過去了，雖然已經明白媽媽的難處，不過，「小時候的事大家好像沒發生過一樣不再提起」，很多時候想和媽媽說句對不起，希望對方原諒自己年幼的不成熟，但總是感到彆扭而開不了口。

網友看完他的故事相當感動，也感嘆現代人拙於表達內心情感，其實不一定要開口向媽媽道歉，也可以用行動、陪伴來代替，「給媽媽一個擁抱，無聲勝有聲」、「還來得及，別讓自己有遺憾」、「把想講的話寫在卡片上，也是一個方式」、「2020都快結束了，快點開口吧」、「不用硬要說對不起，改給媽媽一個擁抱，說一聲，媽媽我愛你更好。」

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