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南投男猥褻女童被打死！檢警今解剖釐死因　家屬低調到場不發一語

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記者白珈陽、唐詠絮／南投報導

南投埔里日前一名李姓男子在廁所猥褻女童，而女童家屬氣憤動用私刑，將李男打成重傷，經送醫後不幸宣告不治。不過，李男家屬事後喊冤，表示是女童自己跟著李男，且男子有多名孫女，不可能對女童做出猥褻行為。檢警18日上午將對李男解剖進行相驗，以釐清詳細死因。

▲▼猥褻女童遭打死，男子今解剖相驗，家屬低調到場。（圖／記者唐詠絮攝）

▲猥褻女童遭打死，男子今解剖相驗，家屬低調到場。（圖／記者唐詠絮攝）

回顧案情，事發當時李姓男子跟朋友到KTV歡唱，但酒後卻將女童帶到廁所做出猥褻舉動，因此引發女童家屬不滿，憤而動手毆打李男，導致李男重傷，經送醫後仍宣告不治。

▲▼南投猥褻女童 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲南投猥褻女童關鍵畫面曝光。（圖／記者白珈陽翻攝）

不過，事發關鍵畫面曝光，只見當時女童不斷在KTV來回穿梭、左顧右看，而李男一見便靠近她，最後牽著女童的手走出畫面外，但李男家屬則喊冤，表示是女童自己跟著李男到廁所，再者，李男自己有多名孫女，怎可能對女童做出猥褻舉動，並對女童家屬提告傷害、傷害致死與殺人等罪。

此外，家屬18日早早就抵達殯儀館，而檢警也將對李男進行解剖相驗，以釐清詳細死亡原因，而至於後續相關案情，也仍在進一步偵辦中。

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