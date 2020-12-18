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580人在家等病床！南韓新冠確診再暴增1062例　80歲老翁隔離4天亡

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▲▼南韓近來新冠確診直線飆升，光是首爾就有580人等待病床。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓近來新冠確診直線飆升，光是首爾就有580人等待病床。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情持續告急！在進入全國性第3波大流行後，單日新增確診連續3天突破1000人以上大關，且近來一周平均單日新增病例超過900人，首都圈與全國各地的職場、工地、宗教設施、校園、托兒所、療養院、矯正機構等掀起數十名以上規模的群聚感染，可分配病床數與醫療資源瀕臨崩潰邊緣，光是首爾就有近580名患者在家等待病床。

根據《韓聯社》報導，截至18日0時為止，南韓防疫當局今（18）日上午9時30分共通報1062起病例，其中境內感染高達1036例、境外移入則為26例。目前南韓共累計47515例確診、645例死亡。

▲▼南韓政府於首爾車站等交通要衝設置150所臨時篩檢站，擴大篩檢力度。（圖／路透社）

▲南韓政府於首爾車站等交通要衝設置150所臨時篩檢站，擴大篩檢力度。（圖／路透社）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增757例（首爾佔393例、京畿道佔300例、仁川佔64例）；慶尚南道新增43例；釜山新增39例；慶尚北道新增31例；蔚山與忠清北道各新增30例；濟州島新增27例；大邱新增20例；江原道新增18例；忠清南道新增16例；全羅北道新增12例；大田與全羅南道各新增5例；光州新增3例。

對此，南韓國務總理丁世均（정세균）於會議中再次強調政府正準備研擬提升防疫層級至第3階段（最高階），一旦時機適當，將會果斷做出決定。不過屆時若提升防疫層級，將造成體育設施、婚宴場所、網咖、電影院、遊樂園、電子遊藝場、美容理髮院、超市與百貨公司、補習班、宗教場所等共202萬處停業或限制營業時間，造成經濟與社會層面上莫大損害。

▲▼京畿道80多歲男性確診後第4天，在家中隔離時因等無病床、病情惡化死亡。（圖／達志影像）

▲京畿道80多歲男性確診後第4天，在家中隔離時因等無病床、病情惡化死亡。（圖／達志影像）

從主要的群聚感染案例來看，首爾市江西區聖石教會（성석교회）累計192例；忠清南道唐津市喇音教會（나음교회）累計119例；首都圈職場、中學、宗教設施相關群聚累計21例；京畿道水原市某高中累計11例；忠清北道曾坪郡某三溫暖累計11例；釜山市東區某大樓辦公室累計17例；濟州島漢孥三溫暖累計16例。

針對重症患者病床嚴重不足，首爾市已完成首爾醫療院48個臨時貨櫃病床，而位於首爾市恩平區的西北醫院（서북병원）也將於月底前在停車場上完成42個臨時貨櫃病床設置。

▲▼首爾醫療院空地已完成48個臨時貨櫃病床設置。（圖／路透社）

▲首爾醫療院空地已完成48個臨時貨櫃病床設置。（圖／路透社）

隨著疫情急遽擴散，南韓中央事故收拾本部戰略企劃班長孫映萊（손영래）於昨（17）日例行記者會上公佈現行防疫措施，表示首都圈要徹底實行、遵守社交距離防疫第2.5階段，除了針對無人咖啡廳下達行政命令禁止入座飲食，可供玩德州撲克等卡牌桌遊的酒吧從19至28日禁止營業，而滑雪場也只允許營業至晚間9時以前，勸導各民營企業將研習活動轉為遠距線上模式，不留任何防疫死角。

►病毒失速恐「封城」！南韓新冠單日飆破1014例　死亡數激增破紀錄

南韓現行防疫措施
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧19至28日禁止營業

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；滑雪場晚間9時以後禁止營業

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