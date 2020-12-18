「世界最孤獨大象」被救出後　全球最爛動物園終於倒閉

▲「全世界最孤獨的大象」卡萬，終於離開被獨自囚禁超過35年的動物園。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

「全世界最孤獨的大象」卡萬被動保人士從動物園救出後，惡名昭彰的馬格哈札動物園（Marghazar Zoo）因此備受各界撻伐，當地法院下令轉移園內所有動物，如今最後剩下的2頭熊被送往約旦，重展新生活後，巴基斯坦氣候變化部發言人夏克（Saleem Shaikh）也宣布，該動物園已經在16日正式宣告關閉。

據《紐約郵報》報導，35歲亞洲象卡萬因被單獨囚禁多年、被動物園施以非人道虐待而傷痕累累，體重超標與嚴重營養不良，近來更因伴侶在2012年過世後，被單獨囚禁8年而出現精神問題。

在動保團體「四爪」的各方奔走及民眾連署壓力下，當地法院終於今年下令強制關閉巴基斯坦馬格哈札動物園，而卡萬也在11月被送往柬埔寨安享晚年，也在當地交到了第一個大象朋友。

▲卡萬因長期被囚禁虐待而傷痕累累，還出現精神問題。（圖／路透）



園內僅剩的2頭跳舞熊布布洛（Bubloo）與蘇西（Suzie），也在近日被送往約旦，由約旦國王長女所建立的阿麗亞基金會（Alia Princess Foundation）負責照料，這2頭熊也與卡萬一樣命運多舛，自4歲開始被訓獸師毆打虐待，逼迫學舞取悅遊客，為防傷人，牙齒還被園方拔光，導致牠們的身心狀況都很糟糕，布布洛異常躁進，蘇西無法自己進食，更需要緊急開刀切除腫瘤，目前仍在治療中。

▲▼園區內剩下的2頭跳舞熊順利被送往約旦。（圖／翻攝自推特／FOUR PAWS，下同）



雖然轉移所有動物到避難所的過程不甚順利，有鴕鳥死在運送途中，還有2頭獅子因引導不順，在遷入搬運箱時遭煙霧嗆死，但在2頭跳舞熊被送往約旦後，馬格哈札動物園也完成清空，這間「全世界最爛動物園」也在16日關閉，未來將改建為野生動物保護中心。



