翻Google地圖舊街景！拉大「貨車上熟悉身影」…真實身分讓網鼻酸

▲從街景圖發現已逝爸爸身影。（圖／翻攝自爆廢1公社）



記者黃可昀／綜合報導

滑手機翻閱Google地圖的過程中，意外見到令人鼻酸又感動的一幕！一名男子日前無聊滑手機，打開地圖看看自家附近街景圖，翻著翻著意外看到熟悉身影，小心翼翼放大那台眼熟的貨車，駕駛身分讓他瞬間感動湧上心頭。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」表示，電腦版的Google地圖可以調閱街景舊資料，他心血來潮想回味住家以前長什麼模樣，結果「意外找到了已過世的老爸身影」，對方坐在貨車上，彷彿就像過去一樣趕著要去送貨，忙碌的身影讓原PO覺得熟悉又不捨，「用舊資料的街景圖，去自己已故親人常出沒的地方看看，也許會有一些驚喜哦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲查詢舊街景圖教學。（圖／翻攝自google maps）



據了解，想看住家附近的舊街景首先打開電腦版Google地圖，接著輸入要查看的地址，點選右下角的黃色小人拖曳到地圖中，左上角有個時鐘圖案，即可調整到想查看的指定日期。

網友也感動地回應，「之前就透過逐年的街景圖，看到幾張岳父母坐在門口聊天的畫面，令人懷念」、「找到的時候一定很激動吧」、「搜尋爸爸公司地址，看到老爸在外面抽菸若有所思的形影」、「找到我爸過世的那一天所搭的靈堂」、「找到我家過世的狗兒」、「找到我阿嬤在門口」。