相差21歲姐弟戀「婚後1年」近況曝！夫右手癱...靠老母養3人

▲越南21歲鮮肉娶42歲女子。（圖／翻攝自中國報）

實習記者高琳景／綜合報導

在愛情面前，年齡不會是問題，但要經得起生活中大小瑣事的考驗。一年前，越南一名21歲男子不畏他人眼光，和42歲的女子交往，最後步入禮堂共組家庭，在當時引發不少爭議。不料在他們結婚1年後，2人又再度被關注，原因是他們2人皆失業，在一間堆滿垃圾的房子中生活，平時只能依靠「撿垃圾」來維生。

根據《中國報》報導，21歲的阮友向一年前不顧眾人眼光，和42歲的黃氏葛結婚，當時外界並不看好。如今一年過去了，2人的婚姻生活再度被關注，卻不是因為幸福美滿的生活，而是目前2人皆雙雙失業，在一間堆滿垃圾的廢棄舊屋中困苦度日。

阮友向的母親近日接受媒體採訪時表示，由於疫情的關係，黃氏葛的店面在開沒幾天後就被迫關閉，因此欠下了不少債務，與此同時，阮友向也被公司開除。更不幸的是，阮友向當時因身體出現問題，造成右手幾乎癱瘓，讓他無法從事粗工，所以一家人只能依靠「撿垃圾維生」。

▲房子外堆滿垃圾。（圖／翻攝自中國報）

▲屋內更有許多雜亂不堪的物品。（圖／翻攝自中國報）

目前，阮友向和妻子以及母親3人一同居住在一間窄小的房屋內，門前堆積了各種垃圾，房內物品雜亂、環境不佳，僅依靠一盞燈照明，生活十分困苦。阮友向表示，「很小的時候，我就和母親以及年邁的祖父住在一起，因為家中缺乏勞動力，所以一直很貧困。」現今家中3人的生計，只能依靠母親來養活，但近日阮友向的母親身體也開始出現問題，讓家中經濟更陷於困頓。

▲現在生活重擔都落在阮友向母親的身上。（圖／翻攝自中國報）

新聞曝光後，許多網友紛紛表示，「這不是真愛是什麼」、「雖然相信他們的愛情，但如果沒有經濟條件的話，還是先不要結婚比較好」；另外也有人認為，如今全家的生活重擔都落在老母親身上，希望夫妻倆能早日找到工作，減輕母親的負擔。