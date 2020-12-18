　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

相差21歲姐弟戀「婚後1年」近況曝！夫右手癱...靠老母養3人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲越南21歲鮮肉娶42歲女子。（圖／翻攝自中國報）

▲越南21歲鮮肉娶42歲女子。（圖／翻攝自中國報）

實習記者高琳景／綜合報導

在愛情面前，年齡不會是問題，但要經得起生活中大小瑣事的考驗。一年前，越南一名21歲男子不畏他人眼光，和42歲的女子交往，最後步入禮堂共組家庭，在當時引發不少爭議。不料在他們結婚1年後，2人又再度被關注，原因是他們2人皆失業，在一間堆滿垃圾的房子中生活，平時只能依靠「撿垃圾」來維生。

根據《中國報》報導，21歲的阮友向一年前不顧眾人眼光，和42歲的黃氏葛結婚，當時外界並不看好。如今一年過去了，2人的婚姻生活再度被關注，卻不是因為幸福美滿的生活，而是目前2人皆雙雙失業，在一間堆滿垃圾的廢棄舊屋中困苦度日。

阮友向的母親近日接受媒體採訪時表示，由於疫情的關係，黃氏葛的店面在開沒幾天後就被迫關閉，因此欠下了不少債務，與此同時，阮友向也被公司開除。更不幸的是，阮友向當時因身體出現問題，造成右手幾乎癱瘓，讓他無法從事粗工，所以一家人只能依靠「撿垃圾維生」。

▲越南21歲鮮肉娶42歲女子。（圖／翻攝自中國報）

▲房子外堆滿垃圾。（圖／翻攝自中國報）

▲越南21歲鮮肉娶42歲女子。（圖／翻攝自中國報）

▲屋內更有許多雜亂不堪的物品。（圖／翻攝自中國報）

目前，阮友向和妻子以及母親3人一同居住在一間窄小的房屋內，門前堆積了各種垃圾，房內物品雜亂、環境不佳，僅依靠一盞燈照明，生活十分困苦。阮友向表示，「很小的時候，我就和母親以及年邁的祖父住在一起，因為家中缺乏勞動力，所以一直很貧困。」現今家中3人的生計，只能依靠母親來養活，但近日阮友向的母親身體也開始出現問題，讓家中經濟更陷於困頓。

▲▼ 0

▲現在生活重擔都落在阮友向母親的身上。（圖／翻攝自中國報）

新聞曝光後，許多網友紛紛表示，「這不是真愛是什麼」、「雖然相信他們的愛情，但如果沒有經濟條件的話，還是先不要結婚比較好」；另外也有人認為，如今全家的生活重擔都落在老母親身上，希望夫妻倆能早日找到工作，減輕母親的負擔。

ET快訊
LIVE／職籃球員不雅片20人受害　陳建州親上火線說明
少時孝淵台南唱跨年瘋傳「已過14天隔離」　主辦回應了
魔老闆殘虐！他工作8年沒薪水　釘書機4針打舌頭
慎入！母獅獵食誤入水牛群遭「踩踏凌辱」　屍體還被拋飛
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

傳拜登將指派迪士尼董事長任駐華大使　遭美媒痛批：向中國低頭！

「世界最孤獨大象」被救出後　全球最爛動物園終於倒閉

「客人問一句話」女大生意外收14萬小費　她驚喜：人生中最棒的事

相差21歲姐弟戀「婚後1年」近況曝！夫右手癱...靠老母養3人

580人在家等病床！南韓新冠確診再暴增1062例　80歲老翁隔離4天亡

反駁下令暗殺政敵！　普丁：若想殺他「任務早就完成」

媽媽忙著餵奶...2歲兒意外開槍自轟　距離她就只差幾步！

俄舞團14天隔離影片曝…3餐菜色、行程全公開！　台北街景也入鏡

美專家小組建議批准「莫德納」疫苗　最快周末開始運送600萬劑

美國「核子安全局」驚爆被駭！微軟也遭殃　FBI鎖定俄羅斯調查中

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

恐怖瞬間曝光！機車未兩段式左轉　20歲女大生路口與小貨車撞上不治

傳拜登將指派迪士尼董事長任駐華大使　遭美媒痛批：向中國低頭！

「世界最孤獨大象」被救出後　全球最爛動物園終於倒閉

「客人問一句話」女大生意外收14萬小費　她驚喜：人生中最棒的事

相差21歲姐弟戀「婚後1年」近況曝！夫右手癱...靠老母養3人

580人在家等病床！南韓新冠確診再暴增1062例　80歲老翁隔離4天亡

反駁下令暗殺政敵！　普丁：若想殺他「任務早就完成」

媽媽忙著餵奶...2歲兒意外開槍自轟　距離她就只差幾步！

俄舞團14天隔離影片曝…3餐菜色、行程全公開！　台北街景也入鏡

美專家小組建議批准「莫德納」疫苗　最快周末開始運送600萬劑

美國「核子安全局」驚爆被駭！微軟也遭殃　FBI鎖定俄羅斯調查中

魔老闆殘虐3／虐與被虐的畸形依附　醫：鬼打牆特質有跡可循

乾荒肌救星！冬季「輕保濕神品」，口罩悶著也不負擔

整型被說N年…斯亞「吃飯都成問題了可能嗎」！認：妝容變蠻大的

基隆嗨轟跨年音樂節！金曲樂團x240秒煙火秀...港區船隻鳴笛倒數

LIVE／P.League+球員不雅影片風波　陳建州開記者會說明

吃一碗就爆鈉！20款泡麵「驚人熱量」曝光　網秒傻：我每天吃耶

花蓮全新「月光海鞦韆」啟用！賞星空看海景　迎東海岸第一道曙光

魔老闆殘虐2／強逼演出「吞屎秀」　綁成「人肉沙包」吊打進加護

台大高材生期中考紓壓：隨機襲女下身！女學生崩潰「下跪尖叫」

12座籃球場大的黃金花毯、紫色狼尾草在台北！還有「透明懸吊椅」

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

國際熱門新聞

千萬粉絲網紅29歲驚傳死訊！廉價提臀手術失敗

她斬首貓頭鷹　半年後慘死家門口

醫生宣告血癌　化療18月才知真相

麥當勞理髮廳開張　只剪一種髮型

川普真的生氣　嗆1月20日拒絕下台

網紅亂指控　吃到飽餐廳遭霸凌

南極3個月地震3萬次　9月日搖千次

全球首個地區　歐洲「新冠肺炎」超過50萬死

上萬隻烏鴉「盤旋天空14小時」...民眾陷恐慌

為換1箱雞肉　逼女兒同居34歲男

俄禁賽兩年！東奧不能用國旗國歌

相差21歲姐弟戀「婚後1年」近況曝！

美股三大指數創新高　投資人樂觀期待利多

客人問一句話　女大生得14萬小費

更多熱門

相關新聞

9旬翁勾搭60歲小三！嬤組「長照團」抓姦

9旬翁勾搭60歲小三！嬤組「長照團」抓姦

每對夫妻總是希望另一半能夠對自己忠誠，不要有劈腿、外遇情況出現。越南近日傳出一起當街抓姦的事件，一名高齡80歲的正宮阿嬤，發現90歲的老公外遇一名60歲的小三，憤怒之下夥同與自己同齡的好友們到大街上抓姦，當場開罵小三，「買了有壯陽藥的潤滑劑是想怎樣？」

中國11大壩下游五國！美監測衛星正式上線

中國11大壩下游五國！美監測衛星正式上線

疫情期「一趟10萬」！租漁船運30越籍男女來台

疫情期「一趟10萬」！租漁船運30越籍男女來台

傳奇越配艋舺公園發500個便當　險死發願回饋

傳奇越配艋舺公園發500個便當　險死發願回饋

移工宿舍環境髒亂不堪　TIWA：勞動部應全面徹查、改善

移工宿舍環境髒亂不堪　TIWA：勞動部應全面徹查、改善

關鍵字：

越南阮友向黃氏葛撿垃圾

讀者迴響

熱門新聞

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

被高中生低估！網點名1科系：年薪破百萬

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

中天女主播錄影玩太瘋！內衣差點滑落

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

面膜短褲女霸王車佔停5天！里長氣炸

更多

最夯影音

更多
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜
新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面