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美國「核子安全局」驚爆被駭！微軟也遭殃　FBI鎖定俄羅斯調查中

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▲美國能源部外觀。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國能源部轄下的國家核子安全管理局（NNSA）驚爆遭到駭客攻擊。圖為能源部外觀。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國政府部門網路近日遭到大規模駭客入侵，攻擊仍在持續中，目前累計至少6個聯邦機構受害。儘管聯邦調查局（FBI）已經鎖定俄羅斯展開調查，負責維護核武儲存的國家核子安全管理局（NNSA）與軟體巨擘微軟（Microsoft）17日卻驚傳遭殃。

《政客》引述知情官員說法報導，美國能源部與NNSA已經掌握相關證據，17日展開協調合作，將此事通報國會監督機構。美國國土安全部當日稍早也表示，駭客使用多種方法入侵系統，他們正在持續調查中。

知情官員透露，能源部里奇蘭（Richland）外勤辦公室、NNSA安全運輸辦公室、桑迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratories）、洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）以及聯邦能源管理委員會（FERC）都出現可疑活動。其中，FERC已經掌握高度惡意活動證據，可能遭受的破壞程度最大。

▲▼微軟 。（圖／達志影像／美聯社）

▲《路透社》報導指出，微軟也遭到攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

能源部發言人海因斯（Shaylyn Hynes）引述目前調查結果指出，駭客沒有入侵關鍵防禦系統，「惡意軟體遭到隔絕，僅能接觸商業網路，尚未影響本部門的基本國安職能，包括NNSA也是如此」。他強調，能源部知悉情況後，已經立刻找到並移除易受攻擊的軟體。

美國軟體公司太陽風（SolarWinds）向數百個公私機構販售資訊技術管理產品。據信，駭客透過破壞其產品，進一步入侵政府部門的網路與系統。

《路透社》獨家報導，微軟也成為這一波網路攻擊的受害者。駭客以入侵太陽風的方式破壞微軟網路管理軟體，進而攻擊使用者與客戶。微軟尚未對此回應，外界目前也不清楚受影響的用戶數量。

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