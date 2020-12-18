反駁下令暗殺政敵！　普丁：若想殺他「任務早就完成」

▲俄羅斯總統普丁反駁下令暗殺政敵。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁被指控下令暗殺反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）。他17日在年度記者會上表示，政敵獲得美方支持，且若俄國特種部隊想要殺害此人，早就已經完成任務。

綜合CNN、《衛報》報導，普丁在莫斯科的新奧加廖沃官邸（Novo-Ogaryovo）宣稱，政敵獲得美國情報單位與特種部隊支持，「如果這是真的，那就很有趣了。我們的特種部隊當然必須密切關注他，但不代表他必須被下毒。反正，誰需要他啊？」

普丁強調，自己一獲悉納瓦爾尼妻子的要求，立刻下令讓政敵出國至柏林接受治療。他表示，外界指控都是「移花接木的故事」與「攻擊俄國領導人的技倆」，一點都不令人訝異。

▲俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

CNN與調查性新聞網站Bellingcat 於14日發布報告指出，俄國聯邦安全局 （FSB）組成一支擅長使用神經毒劑的菁英小隊，多年來持續跟蹤納瓦爾尼。

報告引述毒物學專家說法指出，本次暗殺行動使用的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）需要12小時才會發揮效用，時間取決於劑量與給藥方式；但若未能注射正確劑量，幾乎不可能僅使受害者失能，而是直接致命。

納瓦爾尼8月遭人下毒暗殺，緊急送往德國治療後撿回一命。他出院後於10月受訪，指控普丁就是幕後黑手。但是，克里姆林宮多次否認涉入此案。

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