網紅命理師「白賊茹」　老公變心人妻求助！1句話讓她損失180萬

▲宣稱有靈媒體質的汪姓命理師，自封「母娘代言人」，現遭人指控以母娘名義，要信徒加入直銷。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

一名汪姓命理師宣稱有靈媒體質，還能跟寵物靈魂溝通，自封「母娘代言人」，出過多本命理書的她，靠網路、電視節目打響知名度，諮詢1小時收費6千元。

不過，本刊最近接獲爆料，指汪女藉「母娘」旨意，要信徒加入直銷、投資產品，有人砸了大錢卻發現產品來路不明、溢收會費，狀況百出，事後汪卻搞神隱、不肯出面。多名受害者控訴汪謊話連篇，怒批汪是「白賊茹」，還透過臉書團組成自救會，準備向檢調單位檢舉。

一名A小姐告訴本刊，她是在網路上看到廣告，找上汪女命理諮詢，沒想到還沒見到面，汪就開口要她預付諮詢費。A小姐說：「她要我先匯錢，算命內容也講得很籠統，只說跟著她會賺大錢，結果1週後，就被她踢出群組。」

A小姐氣憤地說，汪女在臉書宣傳直銷產品，聲稱有抗老、豐胸療效，讓愛美的她十分心動，汪告訴她加入會員比較划算，要她提供信用卡卡號直接線上刷卡付款，事後卻發現溢收會費。

「她邀我加入會員，要我付3萬2千元購買多瓶抗老凝膠，結果銀行通知我刷了6萬4千元，等於多刷1次費用。」A小姐向汪女反映，汪女卻不理，她只好寫信到美國總公司客服詢問，幾經波折後，確認是系統出問題，她要求汪女負責處理，但汪卻遲不出面，A小姐只好自行前往銀行辦理止付。

A小姐說：「汪不斷找人加人直銷群組，但大家付了數萬元卻無貨可取，一查之下才發現產品的成分在台灣不合法，有人發問，她就推說在忙或錄影，我在群組說，整群都是人，全部沒貨，空殼公司在運作，她就把我踢出群組。」

另一名客戶B小姐則說：「汪女當初力邀我加入會員，聲稱半年就能月入4萬美金，我找了8個朋友加入，事後汪不但不給獎金，還要我跟朋友再付一次3萬2千元會費，重新加入其他體系。」B小姐找汪女理論，汪也把她跟朋友都踢出群組，事後還在網路發文攻擊B小姐，讓B小姐啞巴吃黃蓮。

自稱「母娘代言人」的汪姓命理師，遭多人指控用母娘的名義，四處揪人投資直銷商品，還要信徒貸款數百萬元，一次購買3千盒海藻膠囊，事後信徒將貨品送去化驗，才發現產品的報告書疑似不符合食安標準項目，嚇得不敢對外販售，面對堆積如山的產品，加上每個月面臨的貸款壓力，讓信徒苦不堪言。

C小姐告訴本刊：「當初透過朋友介紹找上汪女諮詢，汪跟我說，母娘指示老公已變心，無法補救，還告訴我經濟獨立才能爭取小孩的監護權，接著她就建議我販售海藻膠囊，說可以幫忙介紹廠商，還強調很好賺。」

在汪女的遊說下，C小姐瞞著家人，將房子拿去二胎貸款，前後共匯款180萬元給汪及廠商，後來才發現產品的測試報告書竟來自工業安全實驗室，而非食品實驗室，對報告有所存疑，而對方也未提出合乎規定的報告，嚇得她根本不敢販售。

事後C小姐找上汪女，表示想退貨，汪卻不理，表示貨款都已付給廠商，堅持要她將3000盒海藻膠囊取走，汪女因為高額貸款，加上無法銷貨，承受極大壓力，目前還得依靠藥物穩定情緒。

針對相關指控，本刊致電汪女，汪反駁表示，不曾以母娘名義，要求信徒加入直銷，自己也未經手任何款項，強調只是當仲介人，也不曾私吞下線獎金，強調獎金發送都是美國總公司處理，並宣稱一切已進入司法程序，不方便對外表示意見。



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