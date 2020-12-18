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YouTuber拍影片「賣吃剩的菜」餐廳被罵爆！　老闆超委屈請願制裁

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記者蔡儀潔／綜合報導

吃到飽餐廳深受不少饕客喜愛，不過南韓一家醬油蟹吃到飽店家被美食YouTuber指控，將上一位客人吃剩的食材繼續販賣，導致遭受各種言語霸凌。餐廳老闆因此在青瓦台網站發起連署，呼籲韓國政府立法究責，讓小本經營的店家能免於被YouTube用戶的不實言論損害。

據《亞洲經濟》 報導，YouTube頻道「하얀트리HayanTree」日前發佈影片，稱到大邱一家醬油蟹吃到飽餐廳用餐，卻發現螃蟹上有白飯粒，質疑是將上一位客人吃剩的餐點重新端上桌。

對此，醬油蟹老闆在影片下方留言澄清，強調從未將其他客人用過的餐點再繼續販售，飯粒應該是事主倒調味料時，自己不小心弄進去的。然而該條留言貼出後，卻被該名網紅刪除。

報導稱，老闆強調自己一直以誠信做生意，憑努力成為當地知名的美食餐廳，卻因這名YouTuber的謊言，被貼上「販售剩菜的吃到飽餐廳」這種不實標籤，但南韓現行法律完全無法對YouTuber的不實言論究責，令他感到鬱悶和委屈。

▲▼ 白樹道歉 。（圖／翻攝自Youtube）

▲YouTuber道歉 。（圖／翻攝自YouTube／하얀트리HayanTree）

該名老闆15日於青瓦台請願網站上發起連署，呼籲政府「請制定法律和制度，防止小店經營者因YouTuber的假訊息而受到損失」。隨著爭議加劇，該頻道已刪除相關影片，並上傳新影片向餐廳老闆道歉。

不過該名老闆表示，YouTuber的道歉僅是顧慮自己的形象，無法彌補店家損失，餐廳由於不實的影片指控遭受各種辱罵、言論霸凌，讓他的精神狀況變差，不得不暫停營業。

老闆還說，餐廳幾乎要撐過了新冠肺炎疫情肆虐的2020年，如今卻因為YouTuber的不實言論導致收店，實在很冤枉。

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