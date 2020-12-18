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吃薑母鴨滿身酒味！他酒測吹23次全失敗　「警少1舉動」18萬免罰

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警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

▲滿身酒氣吹23次全失敗，「警少1項動作」讓他18萬元免繳了。（示意圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市一名黃姓男子今年3月與老婆吃了薑母鴨後，不顧全身酒氣且未戴安全帽，堅持騎車回家，中途碰上員警盤查，要求他進行酒測，不料他連續吹了23次都測驗失敗，被認為是故意拒測，遭開出18萬元罰單，他不滿提出行政訴訟。法官日前審理案情，認為警方在檢驗時，少了1項必要動作，因此判處撤銷罰單。

根據判決書指出，黃男今年3月14日凌晨0時許與老婆吃完薑母鴨後，不顧全身酒氣未戴安全帽就騎車上路，行經鳳山中崙二路時被警方攔下盤查，員警才剛接近就聞到他滿身酒氣，馬上要求他進行酒精檢驗，不料他連續吹了23次都測驗失敗。

▲冬天,火鍋,薑母鴨（圖／記者周宸亘攝）

▲黃男與妻子凌晨吃完薑母鴨，不顧全身酒氣堅持騎車回家。（示意圖／資料照片）

黃男當時坦承自己有喝一點，測不出可能是酒測器有問題，希望警方可以換一個新的，但警方認為他是故意拒測，對他開出18萬元拒測罰單、吊銷駕照3年不得考領，氣得他決定提出訴訟。他出庭時供稱，自己患有高血壓、肺部纖維化等，才無法大口吹氣，也有醫師診斷證明，絕對沒有故意拒測。

高雄地院法官日前審理案情，根據道路交通安全管理條例規定，駕駛若拒絕酒測，得強制移送醫療機構，改為進行血液測試，就黃男的情況及診斷證明判斷，可見黃男確實無法進行酒測，警方當時未將其送醫抽血檢測，就開出罰單，此舉開罰程序有誤，審酌後判處該罰單撤銷，全案仍可上訴。

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