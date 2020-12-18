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麥當勞開了第一家理髮廳！只剪「一種髮型」　2小時內預約秒殺

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▲▼麥當勞首家理髮廳在瑞典開幕。（圖／翻攝自瑞典麥當勞官網）

▲麥當勞首家理髮廳開幕。（圖／翻攝自瑞典麥當勞官網）

記者王致凱／綜合報導

90年代復古髮型回歸！全球速食巨頭麥當勞近日在瑞典開了一家特別的理髮店「Golden M Barber Shop」，這間店只提供一種髮型，那就是上世紀末曾風靡全球的中分「M字頭」。消息一出，官網上的預約名額瞬間額滿。

福斯新聞（Fox News）報導，M字頭是90年代潮男的「標誌性髮型」，包括足球金童貝克漢、影星李奧納多•狄卡皮歐都曾留過這種髮型。瑞典麥當勞行銷主管艾克斯坦（Staffan Ekstam）表示，「Golden M Barber Shop」不只是為了宣傳麥當勞的「金拱門」品牌形象，也為了讓人們能夠學習如何擁有一頭完美的「M字瀏海」。

瑞典麥當勞甚至特別製作一段充滿濃濃復古味的宣傳短片，無論是配樂、字體、模特兒造型或是整體畫風，都散發一股90年代特有的氛圍。艾克斯坦說，「當我們發現M字頭又重新開始流行時，我們必須採取行動。」

就在活動透過網路公布的兩小時內，「Golden M Barber Shop」的所有預約都已經額滿。不過瑞典麥當勞也釋出一段理髮教學影片，讓所有人都能自己設計出獨特的「M字頭」髮型。瑞典麥當勞甚至開發一款App，能夠偵測你的M字瀏海夠不夠完美，當程式識別出「M字頭」時，就能在當地免費兌換一個大麥克。

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