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醫生宣告血癌…化療18個月「牙齦都萎縮」超慘　轉院才知真相崩潰

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▲▼床位,醫院,病床,病患。（圖／取自Pixabay）

▲英國婦人被誤診血癌，無端接受化療18個月丟了工作。（示意圖／取自Pixabay）

記者王致凱／綜合報導

英國肯特郡女子珍妮絲（Janice Johnston）3年前被醫生診斷出罹患血癌，之後又接受了為期18個月的化療，但病情未見好轉，體重更暴瘦到只剩下44公斤，且牙齦萎縮導致牙齒幾乎掉光。最後，她轉到其他醫院檢查，才發現自己根本沒有癌症，氣得向院方求償。

當地媒體報導，現年53歲的珍妮絲是4個孩子的母親，原本在一間療養院工作；卻在2017年4月份，在肯特－坎特伯雷醫院（Kent and Canterbury Hospital）接受身體檢查時，被醫師診斷出罹患一種罕見血癌「紅血球增多症」（polycythaemia），並被告知終身都必須服用藥物，但當時沒有安排她進行詳細切片檢查。

之後，她又接受化學治療，伴隨副作用包括牙齦萎縮、骨頭疼痛，還經常噁心、疲勞且頭暈，甚至有罹患心血管疾病和中風的風險。由於療程帶來的身體不適，她根本沒有體力上班，不得不辭去療養院的工作全心養病，但經過18個月療程後，她的病情也只有微不足道的起色。

直到2018年底，她主動要求轉院到倫敦蓋伊醫院（Guy’s Hospital）接受進一步治療時，而倫敦的醫師第一時間就懷疑她可能是被誤診。蓋伊醫院安排她接受骨髓切片和脾臟超音波檢查，結果證實珍妮絲根本沒有罹患血癌，只是因為其他病因才導致紅血球增加。

珍妮絲得知真相後頓時感覺晴天霹靂。她氣憤地說，「我到現在還是很生氣，感覺自己被騙了」、「如果醫院一開始就讓我做骨髓檢查，我根本不用承受化療痛苦，也還能保住飯碗。」

珍妮絲透過律師向主管肯特－坎特伯雷醫院的東肯特醫院信託基金會（East Kent Hospitals Trust）提出醫療過失訴訟。律師諮詢過血液學顧問後主張，醫師在診斷前應該先對病人進行超音波檢查和骨髓切片，因此認為院方應賠償珍妮絲的身心損失。

最終，珍妮絲與院方在今年初達成庭外和解，院方願意賠償她總共75,950英鎊（約新台幣290萬）的賠償金。東肯特醫院信託基金會發言人表示，「這類誤診情況極為罕見，我們向珍妮絲•約翰斯頓女士致上誠摯的歉意。」

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