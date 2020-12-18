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瘋電影／說不出的告別　教授媽媽決定要自我了結餘生７

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文／賴賴

▲▼說不出的告別。（圖／YAHOO）

瘋言瘋語：

眾多大牌加持的家庭劇，全片就在一個屋內的客廳、房間和院子海邊，極其精簡場景，卻流暢無冷場，只能說演員的演技支撐了整部片的精髓，而窗明几淨的高端生活品味，使得環境語言道出這是一種高尚的決定，醫生老公的支持，大學女教授有著果斷冷靜的分析決策能力，也就是說這樣的結局是要被關注重視以及相關單位關切的議題。

安樂死一直以來都有討論的電影，不論是意外傷害或是拖累家人也不能放棄的死亡治療，想要有尊嚴的死亡對於現代人似乎是有條件的，但是所有宗教都不允許這種自殺式的決定，見仁見智的看法，單就醫療部分需要縝密的評估考量，而不是一個同不同意的指令，電影整體感是好看的，每個女演員的爆發力都超強，而生命媽媽也好美，不錯看。


片　　名：說不出的告別
英文片名：Blackbird
類　　型：劇情
上映日期：2020-11-27
片　　長：01時38分
導　　演：羅傑米契爾(Roger Michell)
演　　員：凱特溫絲蕾(Kate Winslet) 、 蜜雅瓦西寇斯卡(Mia Wasikowska) 、 蘇珊莎蘭登(Susan Sarandon) 、 雷恩威爾遜(Rainn Wilson) 、 貝克絲泰勒克勞斯(Bex Taylor-Klaus) 、 琳賽鄧肯(Lindsay Duncan)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：海樂

劇情大綱

奧斯卡影后蘇珊莎蘭登飾演一名罹患漸凍症的母親，決定選擇安樂死結束多年來與病痛的抗爭，她和先生邀請兩位女兒凱特溫絲蕾、蜜雅娃絲柯思卡與好友一起共度週末，陪她走完人生最後一哩路，而面對母親的離別抉擇，家人彼此間的心結與祕密也逐一浮現。

▲▼說不出的告別。（圖／YAHOO）

▲和閨蜜是大學時期就要好至今，將老公託付給她。

▲▼說不出的告別。（圖／YAHOO）

▲大女兒發現父親和閨蜜親近，而開始反悔不讓母親自我了斷。

▲▼說不出的告別。（圖／YAHOO）

▲一家和樂融融再也不能存在嗎？

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