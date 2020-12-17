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改寫新高！南韓單日暴增22死恐封城　首爾民眾暴買10包米囤貨

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▲南韓,首爾,新冠肺炎。（圖／路透）

▲首爾街頭因為疫情一片空蕩蕩。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

南韓新冠肺炎疫情失控，防疫當局今（17）日上午9時30分共通報1014起病例，其中境內感染高達993例、境外移入21例，另外暴增22例死亡，創下疫情以來之最。當局研擬調升社交距離防疫至第3階段，導致首爾部分民眾因預期心理，已開始搶購民生必需品，造成「恐慌性搶購」的風潮。

據悉，倘若南韓防疫當局將社交距離防疫提升至第3階段，屆時體育設施、婚宴場所、網咖、電影院、遊樂園、電子遊藝場、美容理髮業、超市與百貨公司、補習班、宗教設施等皆得停業，各級學校也不開放到校上課，且禁止10人以上聚會，形同於「封城」局面，可預料將對商業活動造成巨大的影響。

▲南韓,首爾,新冠肺炎。（圖／路透）

▲首爾地鐵站有防疫人員駐守。（圖／路透）

根據《路透社》報導指出，首爾民眾已經開始儲備食物和其他必需品。一位李姓民眾接受採訪表示，已經在網路上訂購數十包的即食米飯，家人與朋友也正趕往大型超市搶貨。

對此，南韓防疫當局官員承諾，不會出現所有超市都關門，讓民眾搶不到必需品的局面出現。

對於死亡病例激增，高麗大學預防醫學科教授千丙哲（천병철）解釋，「隨著患者數增加，死亡病例也會跟著增加，不過其中最大的因素，在於療養院屢次出現群聚感染，而高染病風險患者便大量包含在內。另外，首都圈床數嚴重不足，許多患者在等待住院時錯過治療黃金時機，也是造成死亡率增加的因素。」

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