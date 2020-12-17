譚德塞抗疫有功！登《自然》「重要科學人物」冠軍：戰勝各界挑戰

▲世衛秘書長譚德塞獲《自然》評選為「10大重要科學人物」（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

今年起新冠肺炎（COVID-19）在全球各國肆虐，至今已超過164萬人染疫死亡，累計7400多萬人感染，對此世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）初期曾遭受美國總統川普質疑替中國隱匿疫情，如今卻意外獲得權威科學雜誌《自然》（Nature）評選為「10大重要科學人物」之中的第1名，認為其帶領全球會員國抗疫有功，同時成功面臨各種挑戰與壓力。

《自然》於當地時間15日在官網上公佈評選結果，解釋譚德塞奪得榜首的原因，「美國在疫情爆發後，總統川普曾氣得怪罪譚德塞抗疫不力，要求其徹底調查病毒源頭是否來自中國湖北省武漢，否則美國將退出世衛組織、停止提供資助。然而，譚德塞卻並未公開回嗆川普，相反還稱美國是『慷慨無私的朋友』。」

而《自然》也評論譚德塞應對疫情得宜！文中指出，世衛組織早在2019年就知悉武漢傳出具感染性的不明肺炎，隨後立即向中國當局要求取得更多資訊，並在網路上發佈警報，而譚德塞今年1月27日親赴北京會面中國國家主席習近平，並在3天後要求世衛各成員國共同抵抗威脅，將此波疫情定調為突發衛生事件。

據悉，世衛組織正全力調查新冠病毒的動物源頭，並將調查大權委由中國，譚德塞更對此呼籲，「我們要得知源頭在何處，也會盡其所能追根究柢，希望批評人士勿將問題『泛政治化』。」

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