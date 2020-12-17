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黃偉哲5度上東森農場　王令麟加碼東森幣助攻36萬顆柳丁火速賣完

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▲叫賣哥又來了！黃偉哲五度登上東森購物 王令麟加碼50%東森幣。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)

黃偉哲第五度上東森農場（圖／東森購物提供）

▲台南市長黃偉哲（中）第五度化身購物專家，與東森購物專家怡君（左）、東森購物執行長彭鴻珷（右）一起推銷台南老欉東坡丁，LIVE節目一開檔，總計36萬顆柳丁火速完銷。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

冬天是盛產柳丁的季節，台南市長黃偉哲為了拚台南的小農銷售，第五度化身購物專家，17日再度登上東森購物《東森農場》節目，為香甜多汁的「台南老欉東坡丁」大力宣傳。此次東森嚴選20年老欉的原生品種柳丁，汁酸甜口感比例絕佳之外，一箱足重15公斤，約110～130顆，東森價619元，東森購物董事長王令麟支持農民再加碼回饋50%東森幣，價格換算下來，連青農聽到都忍不住驚呼「比產地價還要便宜」，LIVE節目一開檔，總計36萬顆柳丁火速完銷。

黃偉哲行銷台南農產不遺餘力，從關廟鳳梨、愛文麻果、麻豆文旦到東山龍眼乾，每一檔都親自到購物台為品質掛保證，節目播出後，也都引起會員瘋搶、瞬間秒殺。這次推出的台南柳丁，來自於東山產區，因鄰近烏山頭水庫，水源地水質好，且山坡地種植，排水能力好，而加上是嚴選20年老欉所栽種，出產的柳丁有如雞蛋般渾圓，果皮光滑、果肉紮實飽滿，再加上不使用除草劑及制酸劑，具有最完美的酸甜比例，口感甜而不膩、香氣濃郁。

黃偉哲第五度上東森農場（圖／東森購物提供）

黃偉哲第五度上東森農場（圖／東森購物提供）

▲東森購物寵愛會員，「東森農場」與台南市共同推廣「台南老欉東坡丁」，一箱15公斤，東森價619元，東森購物董事長王令麟為了響應公益支持台灣農民，再加碼回饋50%東森幣。

黃偉哲與第4屆百大青農得主劉家峻共同在節目中介紹台南東山柳丁的特色，聞到陣陣果香撲鼻而來，讓黃偉哲不計形象一顆接一顆的狂吃，當然也不忘推銷，「吃天然的維他命比喝咖啡好，不僅鮮果好吃，榨汁也很好喝，美味又營養，而好東西要跟好朋友分享，當然就要與東森購物的會員朋友分享台南的柳丁。」由於市售柳丁多為特大25號、大23號、中21號、小19號等多種等級，東森農場精選的台南東坡丁採用中21 A，也就是俗稱的「雞蛋丁尺寸」，非常適合即食及現榨飲用，而柳丁裝箱前，都必須經過洗滌、風乾、分級3步驟才能出貨，且接單現採，把最新鮮的產地水果送到消費者手上。

黃偉哲第五度上東森農場（圖／東森購物提供）

▲黃偉哲（右）替台南農產助力行銷，也提到盼與東森購物長期合作，持續幫助農民。

黃偉哲表示，「從年初的鳳梨，一直到年終的柳丁，許多農產品行銷來說，東森購物平台支持真的很有效，再加上還有50%東森幣回饋，給予農民很多的幫助，讓農民笑呵呵，是具有社會責任的企業，這也是5度登上東森購物的原因。尤其今年因為疫情影響，原本擔心農產品行銷會有問題，但在東森購物與團隊努力下，農特產品銷售不但沒遲緩，反而有加溫現象，這點讓我們覺得既意外又感謝，也希望雙方能夠繼續合作下去，2021年持續幫助農民。」

東森購物長期支持在地優質農產，東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，今年起更是率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

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