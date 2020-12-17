日本新潟群馬迎「史上最強降雪」　上千車輛受困高速公路

▲日本新潟縣破紀錄大雪導致上千台車輛被迫困在公路中。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

日本新潟和群馬縣受強烈冷氣團影響，迎來史上最大的降雪量，積雪量短短三天內達到2公尺。根據《NHK》報導，上千部汽車受困於新潟縣的關越高速公路上，目前仍無有效解決的辦法。東日本高速道路公司提出請求，希望自衛隊能夠支援公路剷雪。

根據日本氣象局的數據顯示，今天雪勢將會稍減，但預計從18日晚間到19日又會再次加強。如果關越高速公路無法順利解決阻礙，恐怕會讓車陣再次陷入動彈不得的情況。

地方消防局也有收到受困駕駛人不適的通報，一名三十多歲的婦女因長期受困車內，導致呼吸困難而緊急送醫。東日本高速道路公司正輸送食物、燃料與流動性廁所過去，以解決至少上千名駕駛的緊急需求。

▲日本東北部沿海一帶地區是這次強烈冷空氣之下的最大受害者之一。（圖／翻攝自推特／荒木健太郎）



據其中一名駕駛人表示，他的車在昨天下午6點就徹底停在車陣中了，但截至今天下午2點為止，都沒有看到任何救援物資的蹤影，「自從車停下來後，就沒有人來過了。我想知道救援物資到底什麼時候來？到底什麼時候會恢復交通？現在我只想吃點東西，為晚上準備一條毯子，但我擔心第二天晚上就這樣了。」

另一名46歲的男子原打算要到新潟縣上班，卻也被迫留與老闆一同困在車上，「我沒想到會下雪，所以只有吃了糖果之類的東西。兩人大約喝了將近1公升的水，問題是我無法去廁所，沒有毯子也不能睡覺。」

▲這次日本新潟縣降雪量成有史以來最高紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



在群馬縣的水上町的部分地區降雪超過2公尺，若沒有清除積雪的話，將有危害居民生命的可能。當地居民表示，「我在這裡住了70年，這是第一次積雪積成這樣，我擔心如果繼續積下去的話，屋頂會倒塌。」

秋田縣自14日以來，除雪期間發生了一系列事故，僅16日下午就有7人因此受傷。此外，岩守縣山區降雪量達126公分，為同期平均降雪量的四倍，雪勢自15日以來持續籠罩南部山區。