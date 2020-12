日本新潟群馬迎「史上最強降雪」　上千車輛受困高速公路

南韓用於慶祝佛陀誕辰的傳統燈節「燃燈會」(연등회,Lantern Lighting Festival in the Republic of Korea),於昨(16)日經過聯合國教科文組織宣布,正式登記為「非物質文化遺產」,成為南韓在民俗、文化、信仰、傳統、知識、語言等領域上第21項向聯合國申遺成功的人類無形文化遺產。