快訊／N號房「高顏值」變態男安丞晉一審判10年徒刑！涉性侵兒童

▲N號房創始者「GodGod」文炯旭的共同經營者安丞晉(右)一審被判10年徒刑。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓「N號房」事件涉及透過性剝削未成年少女達到營利目的，震驚社會！繼博士房主嫌趙主彬（조주빈，音譯）一審獲判40年徒刑後，曾與N號房創始者GodGod文炯旭（문형욱，音譯）共同經營N號房、威脅被害者對外公開身份，甚至曾參與性侵未成年少女過程的25歲高顏值嫌犯安丞晉（안승진，音譯），今（17）日於一審被判處10年有期徒刑。

根據《韓聯社》報導，大邱地方法院安東分院法官趙淳杓（조순표）於17日以涉嫌製作、散播兒童性剝削影像之罪名，於一審中宣判安承晉10年有期徒刑，另名22歲的金姓共犯為8年徒刑，同時2名被告須經過80小時的性暴力心理治療，且10年以內不得在與兒童、青少年相關之機構就業。

法官表示，「被告透過多種方式威脅被害者們，令其做出類似性行為，之後更將過程製作成性剝削影像，散播給不特定的多數群眾。不僅進行過數次性交易，還加入文炯旭犯案行列，罪刑非常嚴重，無法獲得被害者原諒，且造成不可逆的傷害，因此無法逃離重罰。」

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