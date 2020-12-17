偷賣「南韓內衣」被監控…平壤少女急脫北！　父洩軍事機密換自由

▲北韓少女在平壤國際文化館外看表演。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

讓北韓人民願意冒險離開家鄉成為「脫北者」的原因百百種，有一名中校因為走私「南韓內衣」讓女兒販售，結果遭到當局監視，最後不得不逃離北韓。儘管輾轉來到南韓看似自由，卻因為軍人身分而遭逮捕，不得不透露軍事機密贖身，也和外面的社會充滿了隔閡。

根據《每日星報》報導，北韓一名在開城工業園區工作的韓姓中校，因為工作關係結識許多南韓人，當時他用人蔘交換了一件南韓製的女性內衣寄給20歲的女兒韓玉（Han Ock，音譯），結果竟大受歡迎，「我女兒完全被南韓設計精美又漂亮的內衣迷住了。」

韓中校也看上這股商機，偷偷利用職務之便從南韓走私內衣，再讓女兒用高昂的價格轉賣給在平壤的朋友，從中賺取暴利。沒想到韓玉很快就發現自己被政府盯上，只好拜託朋友帶著媽媽、弟弟連夜越過邊界進入中國，最後抵達南韓駐泰國大使館尋求庇護。

隨後韓中校在幾個月後也趁著在俄羅斯工作期間，循相同路徑叛逃到南韓；和家人短暫相聚之後，又因為特殊軍人身分遭南韓當局拘留，最後只能交出北韓軍事機密換取3億韓元獎金（約台幣846萬元）並重獲自由。

韓中校用這筆錢買了一塊農地，現在和家人住在一起，但他也坦言時常覺得難以融入南韓社會，「我曾經養狗和朋友一起殺來吃，但我不知道這裡不行，被人檢舉後，我還因虐待動物被罰了50萬韓元（約台幣1.4萬元）。」韓中校也說，現在很多脫北者在南韓都必須和格格不入、貧困奮鬥。

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