　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

告別螢光綠！LINE換新衣還「多一條小縫隙」　網愣了：懸浮板塊？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

▲LINE從左邊的螢光綠變成右邊的柔和綠！（圖／翻攝自LINE）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都有使用即時通訊軟體「LINE」，除了基本的通話、傳訊功能，為了讓用戶在使用上更舒適，整體的視覺設計、介面顏色也非常重要。LINE在本月15日更新程式，其中之一就是「整體設計」，不少眼尖網友發現，LINE的綠色已經從亮眼的螢光綠變為柔和的淡綠色；不過也有人懊惱直呼，「完了！我怎看不出來深淺」、「我沒看出差別」。

▲▼ 。（圖／翻攝自ＬＩＮＥ）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲左上角的LINE小圖是更新後的顏色，原本的LINE小圖和LINE WEBTOON同色。（圖／翻攝自LINE）

LINE在本月15日更新應用程式，其中就寫道「應用程式整體設計更新」。仔細看的話可以發現，如果套用「基本主題」，原先有些刺眼的螢光綠已經被修改為淺綠色，而整體版面也從深藍和白色為底轉為「整頁全白」，再點開聊天室，原本藍灰色的色調也有些微調整，看起來似乎更柔和了些。

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

▲▼整體版面和聊天室的顏色也都被調整了。（圖／翻攝自LINE）

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

LINE此次的更新在「Dcard」上被熱烈討論，不少網友留言回應，「我覺得淺綠太刺眼了，裡面聊天室的頭貼也變淺了」、「完了！我怎看不出來深淺？我眼睛黃斑部病變了嗎」、「更新後我覺得裡面字體也怪怪，好像變粗又變小」、「我也看不出來深淺欸」、「更新之後背景變暗」、「改完我還以為是微信」、「我覺得變淺超好看」、「我看了很不習慣」、「我還真沒發現顏色變了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

▲「置頂公告」上有一條小縫隙。（圖／翻攝自LINE）

此外，還有網友發現，LINE的「置頂公告」也被更新了，這欄有別於之前「緊連」訊息對象欄，讓許多用戶都很不習慣，直呼「變成類似懸浮板塊的東西」、「我直接把公告取消」、「還好我還沒更新」、「那個縫縫一直隱約看到對話內容真的很煩」、「真的讓強迫症快牙（發作）起來」、「覺得更新完變得不喜歡」。

ET快訊
只有3天！　哈根達斯「冰淇淋買1送1」
蘇偉碩反萊豬恐判3年　陳時中：見解不同法院見
樂天桃猿再添洋投！　確定大聯盟右投加盟
芭蕾舞團增至8人確診！　有跑到便利商店買東西
LINE告別螢光綠！　換新衣「多一條小縫隙」網愣了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

買大碗滷肉飯「加10元飯」！老闆太老實...她一開餐盒秒傻眼

俄舞團今再確診4人　陳時中透露「黃珊珊致電關心」：謝謝北市府堅持

「4生肖」年底財運大拉尾盤！　尾牙、彩券都易中大獎

蘇偉碩反萊豬遭提告「恐判3年」　陳時中：見解不同法院見

黃珊珊昨就要求「取消俄芭蕾舞團首演」　陳時中還原對話過程！

莫斯科芭蕾舞團增至8人確診！　有戴口罩到便利商店買東西

環保署：9.5公頃農地遭鎘污染已禁止耕作　明年底改善

俄芭蕾舞團再增4確診！無症狀三採「陰轉陽」　全團累計8人染疫

台灣米爆含重金屬鎘！農委會急找衛福部澄清：今年5件超標已銷毀

白米鎘標準和嬰兒副食品差10倍！陳吉仲：和國際標準一樣不分年齡

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

白家綺3月卸貨「雙魚女寶寶」　笑回：我不會讓她討人厭的！

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

郭彥均沒有信用卡「每月花不到1.5萬」　終於「辦卡」興奮：做人不用再那麼孬了！

國中兒偷買1萬球鞋「同學穿的2萬」　侯昌明怒變臉：你有什麼資格

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

買大碗滷肉飯「加10元飯」！老闆太老實...她一開餐盒秒傻眼

俄舞團今再確診4人　陳時中透露「黃珊珊致電關心」：謝謝北市府堅持

「4生肖」年底財運大拉尾盤！　尾牙、彩券都易中大獎

蘇偉碩反萊豬遭提告「恐判3年」　陳時中：見解不同法院見

黃珊珊昨就要求「取消俄芭蕾舞團首演」　陳時中還原對話過程！

莫斯科芭蕾舞團增至8人確診！　有戴口罩到便利商店買東西

環保署：9.5公頃農地遭鎘污染已禁止耕作　明年底改善

俄芭蕾舞團再增4確診！無症狀三採「陰轉陽」　全團累計8人染疫

台灣米爆含重金屬鎘！農委會急找衛福部澄清：今年5件超標已銷毀

白米鎘標準和嬰兒副食品差10倍！陳吉仲：和國際標準一樣不分年齡

女星遭爆逛街「一拿就脫衣試穿」　見影片先道歉…內幕讓人心疼

HONDA摺疊車「Motocompo」差點便宜賣　車主：買菜超棒但怕被偷

「下一個就割妳們」傳分屍照嚇廢死聯盟2年　公車司機下場出爐

單厚之／中天YT訂閱衝高　不等於獲利和影響力

詹皇、戴維斯回歸僅打半場　AD預估轟23分庫茲馬將扮演重要角色

富邦豪華宿舍開箱！突襲房間影片斷在這讓球迷狂敲碗

2020必比登推薦！台北萬華65年老店　白胖刈包＋鹹香五花肉超涮嘴

富邦悍將教練團底定　持續補強洋投戰力

勞金局檢討報告出爐　明年起禁買興櫃股、提高抽查比率

買大碗滷肉飯「加10元飯」！老闆太老實...她一開餐盒秒傻眼

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

陪陌生人離婚！他「什麼都不做」卻在日本爆紅

女友沒安全感！他交出帳密...隔天開FB傻了

擊垮Pornhub「紐時記者」　下一步盯XVideos

今晨12.7℃平入冬最低溫　強風、大雨特報齊發

徵剪片只匯20元！男逼求分期看傻千人

西門蘿莉塔PTT詳列7條件徵公　超反差內心曝光

跨年有機會10度↓　「可能是入冬最強一波冷空氣」

高中生霸凌扒頭「眼鏡斷兩截」！真相神轉

芭蕾舞新增確診！主辦全額退票

告別螢光綠！LINE穿新衣還多一條小縫隙

《還願》重上市　陸網湧入抵制又下架

2021星座「健康運勢」大公開！這4種人要管好下半身

Pornhub狂砍片　她被前任偷拍：終於能安心

更多熱門

相關新聞

洗澡被偷窺！她崩潰公開「現行犯」照片

洗澡被偷窺！她崩潰公開「現行犯」照片

超大膽！一名女網友每天洗澡時，如果不小心洗太久就會感受窗戶旁有一雙炙熱的眼神盯著，讓她心慌慌的不知如何是好，當她小心翼翼打開窗戶後，發現這名偷窺狂居然是家裡的貓咪「蒜泥」，而且還用一副「妳是洗好了沒」的眼神看著她，讓她好氣又好笑！

LINE揪團悄上線！聊天室就能團購　算錢、收款零時差

LINE揪團悄上線！聊天室就能團購　算錢、收款零時差

Pornhub狂砍片　她被前任偷拍：終於能安心

Pornhub狂砍片　她被前任偷拍：終於能安心

阿滴「口誤」他PO文砲轟！網一看發文者秒笑

阿滴「口誤」他PO文砲轟！網一看發文者秒笑

搭捷運坐博愛座！女友嗆「人品有問題」被分手

搭捷運坐博愛座！女友嗆「人品有問題」被分手

關鍵字：

LINE更新綠色Dcard

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

即／猥褻孩童　男子遭活活打死

蔡依林「挺孕肚」無預警報喜！　點開第1秒...粉絲全嚇瘋：太震撼

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

中天主播扮女教官「兇到撐爆制服」

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

韓瑜驚見活春宮崩潰！尪舌吻親家洗鴛鴦浴

歐陽娜娜拿別人東西沒問！陸網怒開砲

林莎遭拍床照　超兇畫面瘋傳！

小賈斯汀真的追蹤「台正妹網紅」！

陪陌生人離婚！他「什麼都不做」卻在日本爆紅

更多

最夯影音

更多
找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫
搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面