告別螢光綠！LINE換新衣還「多一條小縫隙」　網愣了：懸浮板塊？

▲LINE從左邊的螢光綠變成右邊的柔和綠！（圖／翻攝自LINE）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都有使用即時通訊軟體「LINE」，除了基本的通話、傳訊功能，為了讓用戶在使用上更舒適，整體的視覺設計、介面顏色也非常重要。LINE在本月15日更新程式，其中之一就是「整體設計」，不少眼尖網友發現，LINE的綠色已經從亮眼的螢光綠變為柔和的淡綠色；不過也有人懊惱直呼，「完了！我怎看不出來深淺」、「我沒看出差別」。

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▲左上角的LINE小圖是更新後的顏色，原本的LINE小圖和LINE WEBTOON同色。（圖／翻攝自LINE）

LINE在本月15日更新應用程式，其中就寫道「應用程式整體設計更新」。仔細看的話可以發現，如果套用「基本主題」，原先有些刺眼的螢光綠已經被修改為淺綠色，而整體版面也從深藍和白色為底轉為「整頁全白」，再點開聊天室，原本藍灰色的色調也有些微調整，看起來似乎更柔和了些。

▲▼整體版面和聊天室的顏色也都被調整了。（圖／翻攝自LINE）

LINE此次的更新在「Dcard」上被熱烈討論，不少網友留言回應，「我覺得淺綠太刺眼了，裡面聊天室的頭貼也變淺了」、「完了！我怎看不出來深淺？我眼睛黃斑部病變了嗎」、「更新後我覺得裡面字體也怪怪，好像變粗又變小」、「我也看不出來深淺欸」、「更新之後背景變暗」、「改完我還以為是微信」、「我覺得變淺超好看」、「我看了很不習慣」、「我還真沒發現顏色變了」。

▲「置頂公告」上有一條小縫隙。（圖／翻攝自LINE）

此外，還有網友發現，LINE的「置頂公告」也被更新了，這欄有別於之前「緊連」訊息對象欄，讓許多用戶都很不習慣，直呼「變成類似懸浮板塊的東西」、「我直接把公告取消」、「還好我還沒更新」、「那個縫縫一直隱約看到對話內容真的很煩」、「真的讓強迫症快牙（發作）起來」、「覺得更新完變得不喜歡」。