全球首見！9歲女童哮喘入院27次病逝　死因竟是空污

▲英國女童狄布拉因空污引發哮喘而死。（圖／翻攝自推特／@Alroeya）

記者葉睿涵／編譯

英國一名9歲女孩狄布拉（Ella Roberta Kissi-Debrah）因嚴重哮喘發作後過世，經過女童母親多次爭取後，法醫最近終於裁定，小狄布拉死于空氣污染。據悉，這是英國首次將此原因作為醫療死因記錄在案，因此這個個案極具意義。

據《太陽報》報導，小狄布拉在2010年到2013年間，曾因哮喘發作，到醫院就診27次，並在2013年病逝。她住的地方距離倫敦南環城公路（South Circular Road）只有24公尺，那裡的空氣污染程度經常超過法定限度，因此女童的母親希望法醫能將她的死因確切寫成「空氣污染」，以提高人們的意識。

Today was a landmark case, a 7 year fight has resulted in air pollution being recognised on Ella’s death certificate. Hopefully this will mean mean many more children’s lives being saved. Thank you everyone for your continued support. pic.twitter.com/02iNxVgmRd — The Ella Roberta Family Foundation (@rosamund_ElsFdn) December 16, 2020

狄布拉的母親在經過多次的爭取後，法醫最近終於在狄布拉的死亡證明上註明，她是死於空氣污染的。這位母親發誓，一定要推動《狄布拉法》，也就是一項與空氣清淨相關的新法。

助理法醫巴羅（Philip Barlow）表示，「狄布拉因哮喘去世，這與嚴重超標的空氣污染有關。她的母親事前也沒有得到任何資訊，可以讓她採取『可能』避免女兒死亡的措施，才讓這起悲劇發生。」

“We need to design cities for people so they can breathe clean air. Unless you are going to go back home and do something about it, don't clap.”

Rosamund Adoo Kissi-Debrah (The Ella Roberta Family Foundation) #WHA72 #Youth4Health #LeaveNoOneBehind #SDGs #GlobalGoals pic.twitter.com/2YuxhsKfVn — IPSF (@IPSForg) May 27, 2019

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）表示，驗屍官的結論是一個「里程碑式的時刻」，因為空氣污染已經是一場「公共健康危機」。他在一份聲明中指出，過去的政府在解決空污的行動都太慢了，但他們現在必須從狄布拉的案子中吸取教訓，採取更多措施來解決倫敦，甚至是全國的空氣污染。

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