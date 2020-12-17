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全球首見！9歲女童哮喘入院27次病逝　死因竟是空污

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▲▼英國女童狄布拉（Ella Roberta Kissi-Debrah）因空污而死。（圖／翻攝自推特／@Alroeya）

▲英國女童狄布拉因空污引發哮喘而死。（圖／翻攝自推特／@Alroeya）

記者葉睿涵／編譯

英國一名9歲女孩狄布拉（Ella Roberta Kissi-Debrah）因嚴重哮喘發作後過世，經過女童母親多次爭取後，法醫最近終於裁定，小狄布拉死于空氣污染。據悉，這是英國首次將此原因作為醫療死因記錄在案，因此這個個案極具意義。

據《太陽報》報導，小狄布拉在2010年到2013年間，曾因哮喘發作，到醫院就診27次，並在2013年病逝。她住的地方距離倫敦南環城公路（South Circular Road）只有24公尺，那裡的空氣污染程度經常超過法定限度，因此女童的母親希望法醫能將她的死因確切寫成「空氣污染」，以提高人們的意識。

狄布拉的母親在經過多次的爭取後，法醫最近終於在狄布拉的死亡證明上註明，她是死於空氣污染的。這位母親發誓，一定要推動《狄布拉法》，也就是一項與空氣清淨相關的新法。

助理法醫巴羅（Philip Barlow）表示，「狄布拉因哮喘去世，這與嚴重超標的空氣污染有關。她的母親事前也沒有得到任何資訊，可以讓她採取『可能』避免女兒死亡的措施，才讓這起悲劇發生。」

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）表示，驗屍官的結論是一個「里程碑式的時刻」，因為空氣污染已經是一場「公共健康危機」。他在一份聲明中指出，過去的政府在解決空污的行動都太慢了，但他們現在必須從狄布拉的案子中吸取教訓，採取更多措施來解決倫敦，甚至是全國的空氣污染。

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關鍵字：

英國倫敦女童母親哮喘空氣污染

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