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笑翻！女童自認不乖　禮物清單卻「超夢幻」PS5、iPhone12全在列

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▲▼聖誕老人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲聖誕老人今年可能會收到一份來自英國女孩的12項「夢幻禮物」清單。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

聖誕假期將至，一名9歲英國女孩親筆寫信給聖誕老人表示，自己今年表現很差可能拿不到禮物，但還是列出12項希望收到的禮物清單，其中不僅包含PS5、iPhone 12、AirPods、Switch等科技產品，還有全家人的法國旅行和一隻「活的」熊貓。女孩的哥哥看完大笑，便在推特上與網友分享這份「夢想中的」禮物清單。

根據《每日郵報》報導，一名來自英國埃塞克斯郡（Essex）的9歲女孩相當期待今年能收到聖誕禮物，便寫信向聖誕老人表示，自己今年很努力地想做個乖小孩，但不幸地失敗了，糟糕得只配拿到煤炭，但她還是想要禮物，「其實不止一個，以下是禮物清單，完成後請在框裡打勾。」並在下方列出12項奢侈又夢幻的禮物。

禮物清單中包括AirPods、遊戲機、PS5與PS4、任天堂Switch、DJ台套組、iPhone 12、筆電與一台最新型電腦等昂貴科技產品，除此之外，還有一些比較大的禮物，像是「帶全家（5個人）去法國旅行」、「一條蛇、一隻熊貓與一隻企鵝（沒死的）」、「一整套《綠野仙蹤》故事書」、「洗手液」等。

最後，女孩在結語寫道，「望您成功地完成了我的要求。」她的哥哥看完這封信後忍不住笑了，之後便把這封信拍下來分享至推特。許多網友認為這份「充滿希望」的清單很搞笑，紛紛按讚並寫下，「好同情她的父母，而且妹妹的辭彙量很大」、「我只注意到她字跡很好看」、「竟然還有5張法國機票」、「她好努力列清單，你們至少應該完成半數的要求」、「至少她不是要AirPods Max或Pro」等留言。

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