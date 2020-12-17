26歲毒蟲媽「熱水燙嬰」　無視女兒哭喊！醫：死前劇痛超過1小時

▲一名19個月大女嬰被吸毒的母親用熱水燙了至少1個小時之後身亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國一名26歲的年輕媽媽凱蒂（Katie Crowder）涉嫌用滾燙的熱水淋在19個月大的女兒格蕾西（Gracie Crowder）身上，並讓她痛苦哭喊了1個小時以上，造成皮膚表面至少65%的深度燒傷，血管的體液逐漸流失後死於器官衰竭。法官表示，凱蒂案發當天吸食了大量毒品古柯鹼，但不確定時間是在犯案之前或是之後。

根據《每日郵報》報導，住在諾丁漢郡曼斯菲爾德市（Mansfield）的26歲媽媽凱蒂3月6日在家中用大量滾燙的水不斷倒在格蕾西的臉與身體上，造成年僅19個月大的女兒皮膚表面至少65%深度燒傷，當時她自己也坐在熱水池中。醫學證據顯示，這會使格蕾西劇烈疼痛、痛苦喊叫，並嘗試逃離熱源，這方法不會馬上致死，反而會讓女嬰承受1個小時或更長時間的疼痛與傷害。

法官貝克（Jeremy Baker）表示，持續的燒燙傷導致格蕾西血管中體液流失，最終器官衰竭而身亡，但不管出於什麼原因，凱蒂都是等到女兒死去之後才向住在附近的父母求救，這讓急救人員與醫生試圖挽救生命的努力白費。凱蒂的行為嚴重違反信任，但無法確認是蓄意謀殺格蕾西，還是只想對她造成嚴重傷害。一份精神病學報告指出，凱蒂在殺害女兒時有憂鬱症與藥物濫用的「精神行為障礙」。

貝克提到，凱蒂案發前一晚發簡訊給女友表示，自己厭倦了父母一直試圖帶走並照顧格蕾西，因此考慮採取極端行動，案發當天早上也確定吸食了大量古柯鹼，只是不確定時間是在犯案之前或是之後。據報導，凱蒂在向父母求助時，一臉驚慌失措地說，「她死了！我不知道怎麼回事，我發現的時候她就這樣了。」法庭16日以謀殺罪判處凱蒂終身監禁，且至少須服刑21年才能假釋。

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