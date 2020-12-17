英火辣「全裸清潔」封城爆紅…時薪要價3700！　男客戶超買單

▲「全裸到府清潔」服務創辦人貝爾頓。（圖／翻攝自Facebook／@nakedcleaningx）



記者張方瑀／編譯

在新冠肺炎疫情衝擊之下，全球經濟在2020年都非常慘澹，卻也有不少新興產業逆勢成長。英國一名女創業家就推出了「全裸到府清潔」服務，沒想到在疫情期間大受歡迎。儘管受到許多人的批評，但她認為這是專業清潔工作，與性服務完全沒有關係，更打算將業務拓展到世界各地。

根據《太陽報》報導，現年33歲的貝爾頓（Nikki Belton）在年初創辦到府清潔公司，後來看上封城後的商機，決定推出「全裸」服務。若是選擇讓清潔人員穿著內衣、口罩與手套進行打掃，每小時的收費是75英鎊（約台幣2924元），若想要清潔人員僅戴口罩和手套的話，價格就是每小時95英鎊（約台幣3704元）。

▲▼該公司疫情期間業績暴漲。（圖／翻攝自Facebook／@nakedcleaningx）



貝爾頓強調，所有客戶都必須和清潔人員保持2公尺的距離，而在預約服務之前，必須先出示向英國刑事局申請的「無犯罪紀錄證明」（Disclosure and Barring Service）。貝爾頓說，「反過來想，全裸清潔也會讓衣服沾染病毒的機會減少。」

貝爾頓說，公司的主要客戶都是男性，「事實證明，這對於在疫情期間感到孤獨的人來說，這是一項非常有價值的服務。」許多人批評這項服務涉及性交易，同時也是物化女性。貝爾頓則反駁，「這項服務是賦予女性權力，我們就是一家企業，和性沒有任何關係，我們的清潔人員也不是性對象。」

貝爾頓表示，在疫情封城期間，人們比任何時候都還需要這項服務，「我們提供微笑、幫助人們打掃，在一整天的工作結束之後能驕傲的說，我們是專業的清潔人員。」現在該公司正在取得執照，準備將這項服務推廣到美國、加拿大、荷蘭和澳洲。

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